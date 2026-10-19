在墨西哥瓜达拉哈拉，约1万人参加了一周内第二场大规模抗议活动，抗议该市都市区受污染的水问题。这场主要保持和平的示威活动伴随着破坏行为、抢劫，以及向州议会大楼投掷燃烧瓶。

据《墨西哥新闻日报》报道，抗议者称，制造骚乱的蒙面人员不属于他们的运动。据《La Jornada》报纸报道，在游行开始前，参与者已驱逐至少30名蒙面人员，并从他们手中缴获了爆竹、警棍和燃烧瓶。因此，组织者将活动开始时间推迟了两小时。

场所受损与拘留

尽管如此，一群蒙面人员仍跟随队伍穿过市中心历史街区，燃放爆竹、在建筑物上涂鸦并抢劫商店。州政府表示，至少六处场所因涂鸦、窗户被砸和抢劫而受损，其中包括餐馆、百货商店和体育用品店。

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暴力事件发生后，州警察、特种部队和救援人员被派往该地区。他们扑灭火灾，阻止强行进入政府大楼的企图，并保障行政工作人员和议员的安全。当局报告称有5人被拘留；另有8人需要医疗援助。

抗议者的诉求

到14时，和平抗议者挤满了武器广场。他们要求获得清洁水源、州长巴勃罗·莱穆斯辞职，并就罢免他举行公投。这是自莱穆斯于2024年12月就职以来规模最大的示威活动之一。

一周前的上一场大规模活动以警方使用胡椒喷雾和高压水炮、殴打以及拘留数十人告终。此后，州长就安全部队的强硬行动道歉，下令释放被拘留者，并要求展开调查。在本次活动中，骚乱开始前警方部署极少。

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