在摩洛哥，国王穆罕默德六世任命法蒂玛-扎赫拉·曼苏里为该国历史上首位女性政府首脑。她所在的真实性与现代性党（PAM）在9月的议会选举中赢得最多席位，并宣布与另外三个政治力量组建联盟。据BBC News报道，它们合计拥有议会395个席位中的207席。

50岁的曼苏里从政已逾二十年。她曾担任马拉喀什市长、议会议员，并担任过政府职务。在过去五年中，这位政治人物在前首相阿齐兹·阿赫努什政府中担任国土规划、城市规划、住房和城市政策部长。

对任命的反应

这项任命引发了关于女性掌权问题的讨论。曾在伊斯兰主义者领导的政府任职的前司法部长穆斯塔法·拉米德在一则Facebook帖子中质疑，女性是否应担任最高政治职位。他援引了一句伊斯兰教说法，称将事务托付给女性的民族不可能成功。

摩洛哥是君主立宪制国家，但行政权在很大程度上仍掌握在国王手中。穆罕默德六世还拥有宪法规定的传统伊斯兰教头衔“信士的长官”。在该国，批评君主制伴随着法律风险：刑法规定，对国王、王室和君主制的某些形式的侮辱应承担责任。

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家庭法的考验

新政府的关键议题之一可能是修改《穆达瓦纳》——规范婚姻、离婚和子女监护权的家庭法典。改革方案于2024年公布，但尚未成为法律。现行继承规则通常规定，在类似情况下，女儿获得的份额为儿子的一半。

作为该国宗教学者机构的最高乌里玛委员会援引伊斯兰法学，反对平等继承权。该委员会还否决了废除塔阿西卜规则的提议；根据该规则，没有兄弟的孤女可能必须与男性亲属分享遗产，其中包括远亲。摩洛哥国家人权委员会在2022年的一份报告中表示，不平等的继承规则导致女性贫困。

一些年轻女性还期待采取措施，改善女孩接受教育的机会。根据摩洛哥高级规划委员会2025年的数据，农村地区15至17岁女孩的入学率为55%，而城市中该指标为100%。贫困、早婚和中断学业被列为障碍。

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