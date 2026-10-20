W Maroku król Mohammed VI mianował Fatimę-Zahrę El Mansouri pierwszą w historii kraju kobietą na stanowisku szefowej rządu. Jej Partia Autentyczności i Nowoczesności (PAM) zdobyła najwięcej mandatów w wyborach parlamentarnych we wrześniu i ogłosiła koalicję z trzema innymi siłami politycznymi. Łącznie mają 207 z 395 mandatów w parlamencie, informuje BBC News.

50-letnia El Mansouri działa w polityce od ponad dwóch dekad. Była burmistrzynią Marrakeszu, posłanką oraz zajmowała stanowiska rządowe. Przez ostatnie pięć lat polityczka była ministrą krajowego planowania terytorialnego, urbanistyki, mieszkalnictwa i polityki miejskiej w rządzie poprzedniego premiera Aziza Akhannoucha.

Reakcja na nominację

Nominacja wywołała dyskusję o stosunku do kobiet u władzy. Były minister sprawiedliwości Mustapha Ramid, który pracował w rządzie kierowanym przez islamistów, zakwestionował we wpisie na Facebooku, czy kobieta powinna zajmować najwyższe stanowisko polityczne. Powołał się na islamskie powiedzenie, że naród, który powierza swoje sprawy kobiecie, nie może odnieść sukcesu.

Maroko jest monarchią konstytucyjną, jednak władza wykonawcza w dużej mierze pozostaje w rękach króla. Mohammed VI nosi również tradycyjny islamski tytuł Władcy Wiernych, umocowany w konstytucji. Krytyka monarchii w kraju wiąże się z ryzykiem prawnym: kodeks karny przewiduje odpowiedzialność za niektóre formy znieważenia króla, rodziny królewskiej i monarchii.

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Sprawdzian dla prawa rodzinnego

Jedną z kluczowych kwestii dla nowego rządu mogą być zmiany w Mudawanie — kodeksie rodzinnym regulującym małżeństwo, rozwód i opiekę nad dziećmi. Pakiet reform ogłoszono w 2024 roku, lecz nie stał się jeszcze prawem. Obowiązujące zasady dziedziczenia zazwyczaj przewidują, że córka otrzymuje połowę udziału syna w porównywalnych okolicznościach.

Najwyższa Rada Ulemów, organ uczonych religijnych w kraju, sprzeciwiała się zrównaniu praw spadkowych, powołując się na islamską jurysprudencję. Rada odrzuciła też propozycje zniesienia zasady ta'asib, zgodnie z którą osierocone dziewczęta bez braci mogą być zobowiązane do dzielenia spadku z męskimi krewnymi, w tym dalekimi. Narodowa Rada Praw Człowieka Maroka w raporcie z 2022 roku stwierdziła, że nierówne zasady dziedziczenia przyczyniają się do ubóstwa wśród kobiet.

Część młodych kobiet oczekuje także działań na rzecz poprawy dostępu dziewcząt do edukacji. Według danych Wysokiej Komisji Planowania Maroka za 2025 rok na obszarach wiejskich do szkoły uczęszczało 55% dziewcząt w wieku od 15 do 17 lat, podczas gdy w miastach wskaźnik ten wynosił 100%. Wśród przeszkód wskazano ubóstwo, wczesne małżeństwa i przerwanie nauki.

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