В Марокко король Мухаммед VI назначил Фатиму-Захру Эль-Мансури первой в истории страны женщиной на пост главы правительства. Ее Партия подлинности и современности (PAM) получила наибольшее число мест на парламентских выборах в сентябре и объявила о коалиции еще с тремя политическими силами. Вместе они имеют 207 из 395 мандатов в парламенте, сообщает BBC News.

50-летняя Эль-Мансури работает в политике более двух десятилетий. Она была мэром Марракеша, депутатом парламента и занимала правительственные должности. Последние пять лет политик была министром национального территориального планирования, градостроительства, жилищной и городской политики в правительстве предыдущего премьер-министра Азиза Ахнуша.

Реакция на назначение

Назначение вызвало дискуссию об отношении к женщинам во власти. Бывший министр юстиции Мустафа Рамид, работавший в правительстве во главе с исламистами, в публикации в Facebook поставил под сомнение, должна ли женщина занимать высший политический пост. Он сослался на исламское высказывание о невозможности успеха народа, который поручает свои дела женщине.

Марокко является конституционной монархией, однако исполнительная власть в значительной степени остается в руках короля. Мухаммед VI также носит закрепленный в конституции традиционный исламский титул Повелителя правоверных. Критика монархии в стране связана с юридическими рисками: уголовный кодекс предусматривает ответственность за отдельные формы оскорбления короля, королевской семьи и монархии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Испытание семейным правом

Одним из ключевых вопросов для нового правительства могут стать изменения в Мудаване — семейном кодексе, регулирующем брак, развод и опеку над детьми. Пакет реформ был объявлен в 2024 году, однако они еще не стали законом. Действующие нормы наследования обычно предусматривают, что дочь получает половину доли сына при аналогичных обстоятельствах.

Высший совет улемов, орган религиозных ученых страны, выступал против уравнивания прав наследования, ссылаясь на исламскую юриспруденцию. Совет также отклонил предложения отменить правило таасиб, согласно которому девочки-сироты без братьев могут быть обязаны делить наследство с родственниками-мужчинами, в том числе дальними. Национальный совет по правам человека Марокко в отчете за 2022 год заявлял, что неравные правила наследования способствуют бедности среди женщин.

Часть молодых женщин также ожидает шагов по улучшению доступа девочек к образованию. По данным Высшей комиссии по планированию Марокко за 2025 год, в сельской местности школу посещали 55% девушек в возрасте от 15 до 17 лет, тогда как в городах этот показатель составлял 100%. Среди препятствий названы бедность, ранние браки и прекращение обучения.

Читай нас в