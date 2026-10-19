W Guadalajarze w Meksyku około 10 tys. osób wzięło udział w drugim w ciągu tygodnia masowym proteście dotyczącym problemu zanieczyszczonej wody w aglomeracji miasta. Demonstracji, która miała w większości pokojowy charakter, towarzyszyły akty wandalizmu, grabieże oraz rzucanie butelkami z mieszanką zapalającą w budynek Kongresu stanowego.

Jak informuje Mexico News Daily, protestujący twierdzili, że zamaskowane osoby, które wywoływały zamieszki, nie należały do ich ruchu. Według gazety La Jornada jeszcze przed rozpoczęciem marszu uczestnicy wypędzili co najmniej 30 zamaskowanych osób i odebrali im petardy, pałki oraz butelki z mieszanką zapalającą. Z tego powodu organizatorzy opóźnili rozpoczęcie akcji o dwie godziny.

Uszkodzone lokale i zatrzymania

Mimo to grupa zamaskowanych osób towarzyszyła kolumnie w historycznym centrum miasta, odpalała petardy, malowała budynki i plądrowała sklepy. Rząd stanowy oświadczył, że wskutek graffiti, wybitych okien i grabieży uszkodzonych zostało co najmniej sześć lokali, w tym restauracje, domy towarowe i sklepy ze sprzętem sportowym.

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Po rozpoczęciu przemocy do rejonu skierowano policję stanową, jednostki specjalne i ratowników. Gasili oni pożary, zapobiegali próbom siłowego wtargnięcia do budynku rządowego oraz zapewniali bezpieczeństwo pracownikom administracji i deputowanym. Władze poinformowały o pięciu zatrzymaniach; kolejne osiem osób potrzebowało pomocy medycznej.

Żądania protestujących

Do godziny 14:00 pokojowi uczestnicy protestu wypełnili plac Plaza de Armas. Domagali się dostępu do czystej wody, dymisji gubernatora Pabla Lemusa oraz przeprowadzenia referendum w sprawie jego odwołania. Była to jedna z największych demonstracji od czasu objęcia przez Lemusa urzędu w grudniu 2024 roku.

Poprzednia masowa akcja tydzień wcześniej zakończyła się użyciem przez policję gazu pieprzowego i armatek wodnych, pobiciami oraz zatrzymaniem dziesiątek osób. Następnie gubernator przeprosił za brutalne działania służb, nakazał uwolnienie zatrzymanych i polecił przeprowadzenie śledztwa. Podczas obecnej akcji, przed rozpoczęciem zamieszek, obecność policji była minimalna.

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