墨西哥城墨西哥社会保险协会（IMSS）的员工计划于周三举行新一轮游行，要求提高工资、改善工作条件、增加对医疗卫生系统的资金投入，并消除药品和医疗物资短缺。Mexico News Daily报道。

现任和前任IMSS员工周日在墨西哥首都举行的会议上决定开展新一轮行动。这场名为“墨西哥城大游行”的游行计划于15:00从位于多克托雷斯区夸乌特莫克大道的Siglo XXI国家医疗中心出发。路线终点尚未确定，但参与者可能再次前往帕塞奥-德拉雷福尔马大道上的IMSS办公室，10天前他们曾在那里搭建抗议营地。

参与者的诉求

抗议者的诉求包括加薪10%、确保IMSS医院和诊所获得充足的药品和医疗物资供应、增聘人员以减轻过度工作负担，以及将医疗卫生资源投入提高至国内生产总值的7%。他们还要求改革养老金制度，并要求全国社会保障工作者工会负责人拉斐尔·奥利沃斯·埃尔南德斯辞职或被解职。

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参与者呼吁墨西哥其他州的IMSS员工开展声援行动。周二，他们还计划在国家宫与总统克劳迪娅·辛鲍姆的晨间简报会同时举行自己的新闻发布会。该运动代表表示，他们将提供有关IMSS医疗机构状况、运营缺陷以及其诉求进展的可核实信息。

当局的回应

辛鲍姆上周表示，IMSS员工的合法诉求正在得到审议，研究所所长佐埃·罗夫莱多已受命制定紧急行动计划。她还表示，政府正在解决药品配送问题和人员短缺问题，并正在招聘更多医生和护士。

总统在尤卡坦州乌曼发表讲话时承诺，将全面现代化公共医疗卫生系统，该系统包括IMSS、ISSSTE和IMSS Bienestar。她表示，政府正准备于2027年1月1日启动全民医疗服务。

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