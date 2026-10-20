Pracownicy Meksykańskiego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych (IMSS) w mieście Meksyk planują w środę przeprowadzić kolejny marsz, domagając się podwyżek płac, lepszych warunków pracy, większego finansowania systemu ochrony zdrowia oraz usunięcia niedoborów leków i materiałów medycznych. Jak informuje Mexico News Daily.

Decyzję o kolejnej akcji podjęli obecni i byli pracownicy IMSS podczas niedzielnego spotkania w stolicy Meksyku. Marsz pod nazwą „Wielki Marsz w mieście Meksyk” ma rozpocząć się o godz. 15:00 przy Narodowym Centrum Medycznym Siglo XXI na alei Cuauhtémoc w dzielnicy Doctores. Końcowy punkt trasy nie został jeszcze określony, jednak uczestnicy mogą ponownie udać się do biur IMSS przy alei Paseo de la Reforma, gdzie 10 dni temu rozbili obóz protestacyjny.

Żądania uczestników

Wśród żądań protestujących są: 10-procentowa podwyżka płac, odpowiednie zaopatrzenie szpitali i klinik IMSS w leki oraz materiały medyczne, zatrudnienie dodatkowego personelu w celu zmniejszenia nadmiernego obciążenia pracą, a także przeznaczenie na ochronę zdrowia środków na poziomie 7% PKB. Domagają się również zmian w systemie emerytalnym oraz rezygnacji lub odwołania Rafaela Olivosa Hernándeza, szefa Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ubezpieczeń Społecznych.

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Uczestnicy wezwali do akcji solidarnościowych pracowników IMSS w innych stanach Meksyku. We wtorek mają również zorganizować własną konferencję prasową równocześnie z porannym briefingiem prezydent Claudii Sheinbaum w Pałacu Narodowym. Przedstawiciele ruchu oświadczyli, że przedstawią możliwe do zweryfikowania informacje o stanie placówek medycznych IMSS, niedociągnięciach operacyjnych oraz stanie realizacji ich postulatów.

Reakcja władz

W ubiegłym tygodniu Sheinbaum oświadczyła, że uzasadnione żądania pracowników IMSS są rozpatrywane, a dyrektor instytutu Zoé Robledo otrzymał polecenie przygotowania planu pilnych działań. Powiedziała również, że rząd pracuje nad problemami z dystrybucją leków i niedoborem personelu oraz zatrudnia więcej lekarzy i pielęgniarek.

Podczas wystąpienia w Umán w stanie Jukatan prezydentka obiecała całkowicie zmodernizować publiczny system ochrony zdrowia, obejmujący IMSS, ISSSTE i IMSS Bienestar. Według niej rząd przygotowuje się do uruchomienia Powszechnej Służby Zdrowia 1 stycznia 2027 roku.

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