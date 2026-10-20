Сотрудники Мексиканского института социального страхования (IMSS) в Мехико планируют в среду провести новый марш, требуя повышения зарплат, улучшения условий труда, большего финансирования системы здравоохранения и устранения дефицита лекарств и медицинских материалов. Об этом сообщает Mexico News Daily.

Решение об очередной акции действующие и бывшие сотрудники IMSS приняли на встрече в мексиканской столице в воскресенье. Марш под названием «Большой марш в Мехико» должен начаться в 15:00 от Национального медицинского центра Siglo XXI на проспекте Куаутемок в районе Докторес. Конечная точка маршрута еще не определена, однако участники могут вновь направиться к офисам IMSS на проспекте Пасео-де-ла-Реформа, где 10 дней назад разбили протестный лагерь.

Требования участников

Среди требований протестующих — повышение зарплат на 10%, надлежащее обеспечение больниц и клиник IMSS лекарствами и медицинскими материалами, наем дополнительного персонала для снижения чрезмерной нагрузки и направление на здравоохранение ресурсов на уровне 7% ВВП. Они также требуют изменений в пенсионной системе и отставки или увольнения главы Национального профсоюза работников социального обеспечения Рафаэля Оливоса Эрнандеса.

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Участники призвали к акциям солидарности сотрудников IMSS в других штатах Мексики. Во вторник они также должны провести собственную пресс-конференцию одновременно с утренним брифингом президента Клаудии Шейнбаум в Национальном дворце. Представители движения заявили, что представят проверяемую информацию о состоянии медицинских учреждений IMSS, операционных недостатках и состоянии их требований.

Реакция властей

На прошлой неделе Шейнбаум заявила, что законные требования сотрудников IMSS рассматриваются, а директору института Зое Робледо поручили подготовить план неотложных действий. Она также сказала, что правительство работает над проблемами распределения лекарств и нехваткой персонала и нанимает больше врачей и медсестер.

Во время выступления в Умане, штат Юкатан, президент пообещала полностью модернизировать государственную систему здравоохранения, в которую входят IMSS, ISSSTE и IMSS Bienestar. По ее словам, правительство готовится запустить Универсальную службу здравоохранения с 1 января 2027 года.

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