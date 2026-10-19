澳大利亚信托税或达60%——澳大利亚广播公司新闻

据澳大利亚广播公司新闻报道，在澳大利亚，政府提议对全权信托收入征收30%的最低税率，在某些情况下可能导致综合税率达到60%。这将适用于信托转入所谓“资金蓄积公司”的资金，即用于积累资金的公司。

工党的倡议规定，对全权信托实行30%的最低税率。全权信托是允许在受益人之间灵活分配收入的结构。政府寻求限制在家庭成员之间分配收入所带来的优势，因为这种做法可能减少纳税义务。

60%税率如何产生

信托被用于管理财产、企业和其他资产。一种常见做法是将一个人的收入分配给多名家庭成员，这些成员按各自的税率纳税。

为获得更广泛的税务规划空间，信托所有人可以设立资金蓄积公司并将资金转入其中。这类公司按30%的税率缴纳公司税，资金未来可作为股息支付给股东。在现行机制下，公司已缴纳的税款可以作为税收抵免返还，之后股息领取人按个人税率缴税。

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根据新提案，全权信托转给资金蓄积公司的收入将被征税两次：首先征收30%的信托税，随后征收30%的公司税。对于向家庭成员支付的款项，提案设有返还机制以防止双重征税，但该机制不适用于资金蓄积公司。

支持者和企业的立场

支持这些改革的澳大利亚国立大学税法副教授索纳莉·瓦尔波拉认为，这些改革将遏制更激进地利用信托进行避税的做法。她指出，资金蓄积公司可能不开展经营活动，仅用于将信托剩余收入的税负限制在公司税率水平。

与此同时，商业团体ACCI批评了该提案。其负责人安德鲁·麦凯勒表示，全权信托帮助家庭药店、小型建筑公司、商店、餐馆和咖啡馆保护资产并规划传承。CPA Australia代表珍妮·黄表示，资金蓄积公司也被用于积累利润，以进行再投资、购买设备、雇用员工或度过艰难的一年。

根据该提案，如果信托管理人每年在所有受益人之间，包括个人和公司，分配同等份额的收入，就可以避免最低税。

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