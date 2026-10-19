В Австралии предложенный правительством минимальный налог в 30% на доходы дискреционных трастов в отдельных случаях может привести к совокупной ставке в 60%. Это будет касаться средств, которые траст перечисляет так называемым bucket-компаниям — компаниям для накопления средств, сообщает ABC News.

Инициатива Labor предусматривает минимальную ставку 30% для дискреционных трастов — структур, позволяющих гибко распределять доход между бенефициарами. Правительство стремится ограничить преимущества от распределения дохода между членами семьи, которое может снижать налоговые обязательства.

Как возникает ставка в 60%

Трасты используются для управления имуществом, бизнесом и другими активами. Один из распространённых подходов заключается в распределении дохода одного человека между несколькими членами семьи, которые платят налоги по собственным ставкам.

Для более широких возможностей налогового планирования владельцы трастов могут создавать bucket-компании, в которые направляют средства. Такие компании уплачивают корпоративный налог по ставке 30%, а деньги в будущем могут быть выплачены акционерам в качестве дивидендов. При действующей схеме уплаченный компанией налог может возвращаться в виде налогового кредита, после чего получатели дивидендов платят налог по персональным ставкам.

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Согласно новому предложению, доход, который дискреционный траст перечисляет bucket-компании, будет облагаться налогом дважды: сначала 30-процентным налогом на траст, а затем 30-процентным корпоративным налогом. Для выплат членам семьи предусмотрен механизм возврата, который должен предотвратить двойное налогообложение, однако на bucket-компании он распространяться не будет.

Позиции сторонников и бизнеса

Доцент по налоговому праву Австралийского национального университета Сонали Валпола, поддерживающая изменения, считает, что они сдержат более агрессивное использование трастов для минимизации налогов. Она отметила, что bucket-компании могут не вести операционной деятельности и использоваться только для ограничения налогообложения остаточного дохода траста корпоративной ставкой.

В то же время бизнес-группа ACCI раскритиковала предложение. Её руководитель Эндрю Маккеллар заявил, что дискреционные трасты помогают семейным аптекам, небольшим строительным компаниям, магазинам, ресторанам и кафе защищать активы и планировать преемственность. Представительница CPA Australia Дженни Вонг заявила, что bucket-компании также используются для накопления прибыли на реинвестирование, приобретение оборудования, наём работников или для того, чтобы пережить сложный год.

Согласно предложению, минимального налога можно избежать, если управляющий трастом будет ежегодно распределять между всеми бенефициарами, включая физических лиц и компании, равную долю дохода.

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