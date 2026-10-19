W Australii proponowany przez rząd minimalny 30-procentowy podatek od dochodów trustów dyskrecjonalnych może w niektórych przypadkach prowadzić do łącznej stawki 60%. Dotyczyłoby to środków, które trust przekazuje do tak zwanych spółek bucket — spółek służących do gromadzenia środków, informuje ABC News.

Inicjatywa Labor przewiduje minimalną stawkę 30% dla trustów dyskrecjonalnych — struktur umożliwiających elastyczne rozdzielanie dochodu między beneficjentów. Rząd dąży do ograniczenia korzyści wynikających z podziału dochodu między członków rodziny, co może zmniejszać zobowiązania podatkowe.

Jak powstaje stawka 60%

Trusty są wykorzystywane do zarządzania nieruchomościami, przedsiębiorstwami i innymi aktywami. Jedno z powszechnych podejść polega na rozdzielaniu dochodu jednej osoby między kilku członków rodziny, którzy płacą podatki według własnych stawek.

Dla szerszych możliwości planowania podatkowego właściciele trustów mogą tworzyć spółki bucket, do których kierują środki. Takie spółki płacą podatek dochodowy od osób prawnych według stawki 30%, a pieniądze mogą w przyszłości zostać wypłacone akcjonariuszom w formie dywidend. W obecnym systemie podatek zapłacony przez spółkę może zostać zwrócony w formie kredytu podatkowego, po czym odbiorcy dywidend płacą podatek według stawek osobistych.

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Zgodnie z nową propozycją dochód, który trust dyskrecjonalny przekaże spółce bucket, będzie opodatkowany dwukrotnie: najpierw 30-procentowym podatkiem od trustu, a następnie 30-procentowym podatkiem dochodowym od osób prawnych. W przypadku wypłat dla członków rodziny przewidziano mechanizm zwrotu, który ma zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu, lecz nie będzie on dotyczył spółek bucket.

Stanowiska zwolenników i biznesu

Sonali Walpola, adiunktka prawa podatkowego na Australijskim Uniwersytecie Narodowym, która popiera zmiany, uważa, że ograniczą one bardziej agresywne wykorzystywanie trustów do minimalizacji podatków. Zaznaczyła, że spółki bucket mogą nie prowadzić działalności operacyjnej i być wykorzystywane wyłącznie do ograniczania opodatkowania pozostałego dochodu trustu do stawki korporacyjnej.

Jednocześnie grupa biznesowa ACCI skrytykowała propozycję. Jej szef Andrew McKellar powiedział, że trusty dyskrecjonalne pomagają rodzinnym aptekom, małym firmom budowlanym, sklepom, restauracjom i kawiarniom chronić aktywa oraz planować sukcesję. Przedstawicielka CPA Australia Jenny Wong powiedziała, że spółki bucket są również wykorzystywane do gromadzenia zysków na reinwestycje, zakup sprzętu, zatrudnianie pracowników lub przetrwanie trudnego roku.

Zgodnie z propozycją minimalnego podatku można uniknąć, jeśli zarządzający trustem będzie co roku rozdzielać równą część dochodu między wszystkich beneficjentów, w tym osoby fizyczne i spółki.

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