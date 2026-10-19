以色列国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔表示，总理本雅明·内塔尼亚胡据他所称正试图阻止他进入下一届政府。本-格维尔在接受103FM电台采访时说，他个人将有关这类意图的报道当回事，不过他强调，自己的目标是为国家工作。据《耶路撒冷邮报》报道。

选举前的表态

“犹太力量党”领导人表示，内塔尼亚胡据称在出访期间谈及组建一个没有他的政府的可能性。本-格维尔称这令人不快，并指出他们在本届政府任期内一直是合作伙伴。

这位部长表示，一些国际人士不赞成他出现在以色列政坛。他还表示，他是唯一投票反对放行运载人道主义援助的卡车的内阁成员，而他称欧洲人希望放行这些卡车。本-格维尔认为，他的政党在议会选举中取得的重要成绩，将使在未来联盟中排除他变得更加困难。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

来自伙伴和对手的批评

本-格维尔也受到极端正统派联盟伙伴的批评。前塞法迪首席拉比、沙斯党精神领袖伊扎克·约瑟夫呼吁选民不要支持“犹太力量党”。

这位部长回应了前部长希利·特罗珀的言论。后者表示，本-格维尔关于收紧巴勒斯坦囚犯拘押条件的言论，据他称，导致哈马斯武装人员虐待加沙地带的人质。本-格维尔驳斥了这一说法，称特罗珀在重复哈马斯的叙事。

此外，本-格维尔批评了前总理纳夫塔利·贝内特，指控他在社交媒体上使用机器人和虚假账号。他向贝内特发起公开辩论挑战，并指责他与拉阿姆党领导人曼苏尔·阿巴斯组成联盟，以及在征召极端正统派人士入伍问题上缺乏他认为应有的成果。

关注我们在