Minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben-Gwir oświadczył, że premier Binjamin Netanjahu, jego zdaniem, próbuje nie dopuścić go do składu następnego rządu. W wywiadzie dla stacji radiowej 103FM Ben-Gwir powiedział, że osobiście odbiera doniesienia o takich zamiarach, choć podkreślił, że jego celem jest praca dla państwa. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Wypowiedzi przed wyborami

Lider partii Otzma Jehudit oświadczył, że Netanjahu rzekomo podczas zagranicznych podróży mówi o możliwości utworzenia rządu bez niego. Ben-Gwir nazwał to nieprzyjemnym i zaznaczył, że byli partnerami przez całą obecną kadencję rządu.

Według ministra część międzynarodowych działaczy nie aprobuje jego obecności w izraelskiej polityce. Oświadczył również, że był jedynym członkiem gabinetu, który głosował przeciwko przepuszczeniu ciężarówek z pomocą humanitarną, czego, jak twierdzi, chcieli Europejczycy. Ben-Gwir uważa, że znaczący wynik jego partii w wyborach do Knesetu utrudni wykluczenie go z przyszłej koalicji.

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Krytyka ze strony partnerów i oponentów

Ben-Gwir spotyka się również z krytyką ze strony ultraortodoksyjnych partnerów koalicyjnych. Były sefardyjski naczelny rabin Icchak Josef, duchowy lider partii Szas, wezwał wyborców, by nie popierali Otzma Jehudit.

Minister odpowiedział na słowa byłego ministra Chiliego Troppera. Ten stwierdził, że wypowiedzi Ben-Gwira o zaostrzeniu warunków przetrzymywania palestyńskich więźniów, jego zdaniem, doprowadziły do złego traktowania zakładników w Gazie przez bojowników Hamasu. Ben-Gwir odrzucił to stwierdzenie, mówiąc, że Tropper powtarza narrację Hamasu.

Osobno Ben-Gwir skrytykował byłego premiera Naftalego Bennetta, oskarżając go o używanie botów i fałszywych kont w mediach społecznościowych. Wezwał Bennetta do publicznej debaty i zarzucił mu koalicję z liderem partii Ra’am Mansurem Abbasem oraz brak, jego zdaniem, rezultatów w kwestii poboru ultraortodoksów do wojska.

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