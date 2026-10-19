Бен-Гвір заявив про спроби Нетаньягу виключити його з наступного уряду — Jerusalem Post

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір заявив, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу, за його словами, намагається не допустити його до складу наступного уряду. В інтерв’ю радіостанції 103FM Бен-Гвір сказав, що особисто сприймає повідомлення про такі наміри, хоча наголосив, що його метою є робота заради держави. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Заяви перед виборами

Голова партії «Оцма єгудіт» заявив, що Нетаньягу нібито під час закордонних поїздок говорить про можливість формування уряду без нього. Бен-Гвір назвав це неприємним і зазначив, що вони були партнерами протягом чинної каденції уряду.

За словами міністра, частина міжнародних діячів не схвалює його присутності в ізраїльській політиці. Він також заявив, що був єдиним членом кабінету, який голосував проти пропуску вантажівок із гуманітарною допомогою, якого, за його твердженням, прагнули європейці. Бен-Гвір вважає, що значний результат його партії на виборах до Кнесету ускладнить його виключення з майбутньої коаліції.

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Критика партнерів і опонентів

Бен-Гвір також зазнає критики з боку ультраортодоксальних партнерів по коаліції. Колишній сефардський головний рабин Іцхак Йосеф, духовний лідер партії ШАС, закликав виборців не підтримувати «Оцма єгудіт».

Міністр відповів на слова колишнього міністра Хілі Троппера. Той заявив, що висловлювання Бен-Гвіра про жорсткіші умови утримання палестинських ув’язнених, за його твердженням, призвели до жорстокого поводження бойовиків ХАМАС із заручниками в Газі. Бен-Гвір відкинув цю заяву, сказавши, що Троппер повторює наратив ХАМАС.

Окремо Бен-Гвір розкритикував колишнього прем’єр-міністра Нафталі Беннета, звинувативши його у використанні ботів і фейкових акаунтів у соціальних мережах. Він викликав Беннета на публічні дебати та дорікнув йому за коаліцію з лідером партії Раам Мансуром Аббасом і за відсутність, на його думку, результатів у питанні призову ультраортодоксів до війська.

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