Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху, по его словам, пытается не допустить его в состав следующего правительства. В интервью радиостанции 103FM Бен-Гвир сказал, что лично воспринимает сообщения о таких намерениях, хотя подчеркнул, что его целью является работа ради государства. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Заявления перед выборами

Глава партии «Оцма Йехудит» заявил, что Нетаньяху якобы во время зарубежных поездок говорит о возможности формирования правительства без него. Бен-Гвир назвал это неприятным и отметил, что они были партнерами на протяжении текущего срока полномочий правительства.

По словам министра, часть международных деятелей не одобряет его присутствие в израильской политике. Он также заявил, что был единственным членом кабинета, голосовавшим против пропуска грузовиков с гуманитарной помощью, чего, как он утверждает, хотели европейцы. Бен-Гвир считает, что значительный результат его партии на выборах в Кнессет затруднит его исключение из будущей коалиции.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Критика со стороны партнеров и оппонентов

Бен-Гвир также подвергается критике со стороны ультраортодоксальных партнеров по коалиции. Бывший сефардский главный раввин Ицхак Йосеф, духовный лидер партии ШАС, призвал избирателей не поддерживать «Оцма Йехудит».

Министр ответил на слова бывшего министра Хили Троппера. Тот заявил, что высказывания Бен-Гвира об ужесточении условий содержания палестинских заключенных, по его утверждению, привели к жестокому обращению боевиков ХАМАС с заложниками в Газе. Бен-Гвир отверг это заявление, сказав, что Троппер повторяет нарратив ХАМАС.

Отдельно Бен-Гвир раскритиковал бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, обвинив его в использовании ботов и фейковых аккаунтов в социальных сетях. Он вызвал Беннета на публичные дебаты и упрекнул его за коалицию с лидером партии РААМ Мансуром Аббасом и за отсутствие, по его мнению, результатов в вопросе призыва ультраортодоксов в армию.

Читай нас в