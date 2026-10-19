美国五角大楼与BAE Systems签署了一项框架协议，在最长七年内每年采购最多2.5万套先进精确杀伤武器系统（Advanced Precision Kill Weapon System，APKWS）制导套件。正如Defense News报道，该采购仍需获得美国国会批准和拨款，双方未披露协议金额。

用于无制导火箭弹的套件

APKWS套件可将无制导的2.75英寸火箭弹转变为激光制导弹药。它们装备于美国武装力量的全部四个军种，并已成为用于击落无人机的空对空导弹的更便宜替代方案。

BAE Systems表示，在双方就多年期合同进行协商期间，公司将扩大生产。该公司在新罕布什尔州哈德逊和得克萨斯州奥斯汀生产这些套件。今年2月，该公司宣布交付了第10万套APKWS。

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面向盟友的产能

该框架协议还规定，可为美国盟友将年产量提高至3.5万套。据五角大楼称，在伙伴国家通过外国军事销售计划正式提出套件请求后，额外的生产能力将投入运行。

美国负责采购与保障事务的副国防部长迈克尔·达菲表示，多年期需求将有助于维持生产线负荷，并确保部队拥有拦截弹库存。BAE Systems Inc.首席执行官汤姆·阿尔塞诺称，APKWS是一种经过验证且价格可负担的精确打击手段。

美国海军与BAE现行的五年期合同于2025年8月签署，规定向海军、陆军和外国客户供应最多5.5万套套件，金额最高达17.4亿美元。相关工作计划在2031年12月前完成。

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