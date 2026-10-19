W USA Pentagon podpisał z BAE Systems umowę ramową na zakup do 25 tys. zestawów naprowadzania Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) rocznie przez okres do siedmiu lat. Jak informuje Defense News, zakup musi jeszcze zostać zatwierdzony i sfinansowany przez Kongres USA, a strony nie ujawniły wartości porozumienia.

Zestawy do niekierowanych rakiet

Zestawy APKWS przekształcają niekierowane rakiety kalibru 2,75 cala w amunicję naprowadzaną laserowo. Są na wyposażeniu wszystkich czterech rodzajów sił zbrojnych USA i stały się tańszą alternatywą dla pocisków powietrze–powietrze do zestrzeliwania dronów.

BAE Systems oświadczyła, że będzie zwiększać produkcję, podczas gdy strony będą uzgadniać wieloletni kontrakt. Firma produkuje zestawy w Hudson w stanie New Hampshire oraz w Austin w stanie Teksas. W lutym poinformowała o dostarczeniu 100-tysięcznego zestawu APKWS.

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Moce produkcyjne dla sojuszników

Umowa ramowa przewiduje także możliwość zwiększenia produkcji do 35 tys. zestawów rocznie dla sojuszników USA. Według Pentagonu dodatkowe moce produkcyjne będą uruchamiane po tym, jak kraje partnerskie formalnie zamówią zestawy w ramach programu Foreign Military Sales.

Zastępca sekretarza obrony USA ds. zakupów i zabezpieczenia Michael Duffy oświadczył, że wieloletni popyt pomoże utrzymać obciążenie linii produkcyjnych i zapewnić wojskom zapasy pocisków przechwytujących. Dyrektor generalny BAE Systems Inc. Tom Arseneau nazwał APKWS sprawdzonym i dostępnym środkiem precyzyjnego rażenia.

Obowiązujący pięcioletni kontrakt Marynarki Wojennej USA z BAE, zawarty w sierpniu 2025 roku, przewiduje dostawę do 55 tys. zestawów dla marynarki, wojsk lądowych i zagranicznych klientów o wartości do 1,74 mld dolarów. Realizacja prac jest zaplanowana do grudnia 2031 roku.

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