В США Пентагон подписал с BAE Systems рамочное соглашение о закупке до 25 тысяч комплектов наведения Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) в год сроком до семи лет. Как сообщает Defense News, закупка еще должна быть одобрена и профинансирована Конгрессом США, а стоимость договоренности стороны не раскрыли.

Комплекты для неуправляемых ракет

Комплекты APKWS превращают неуправляемые 2,75-дюймовые ракеты в боеприпасы с лазерным наведением. Они состоят на вооружении всех четырех видов вооруженных сил США и стали более дешевой альтернативой ракетам класса «воздух — воздух» для сбития беспилотников.

BAE Systems заявила, что будет наращивать производство, пока стороны согласовывают многолетний контракт. Компания производит комплекты в Хадсоне, штат Нью-Гемпшир, и Остине, штат Техас. В феврале она сообщила о поставке 100-тысячного комплекта APKWS.

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Мощности для союзников

Рамочное соглашение также предусматривает возможность увеличить выпуск до 35 тысяч комплектов ежегодно для союзников США. По данным Пентагона, дополнительные производственные мощности будут вводиться в действие после того, как страны-партнеры официально запросят комплекты через программу Foreign Military Sales.

Заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Майкл Даффи заявил, что многолетний спрос поможет поддерживать загрузку производственных линий и обеспечивать войска запасами перехватчиков. Генеральный директор BAE Systems Inc. Том Арсено назвал APKWS проверенным и доступным средством высокоточного поражения.

Действующий пятилетний контракт ВМС США с BAE, заключенный в августе 2025 года, предусматривает поставку до 55 тысяч комплектов для ВМС, армии и иностранных заказчиков на сумму до 1,74 млрд долларов. Выполнение работ запланировано до декабря 2031 года.

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