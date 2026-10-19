法国巴黎周一凌晨，在抗议活动升级为冲突后，商店遭抢劫事件连续第二晚持续发生。多群人试图砸毁Les Halles购物中心附近的橱窗并抢走商品，还进入了该市北部贝尔维尔区的一家电子产品商店，《卫报》报道。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙周日晚间发表电视讲话，称看到街道遭到抢劫令人难以忍受。此后，戴着面具的团体在市中心活动了数小时。Les Halles附近的一名目击者告诉该报，她看到有人击打橱窗，随后躲避警察逃跑。她说，与此同时，垃圾桶和自行车被纵火焚烧。

受损的商店和街道

巴黎市中心博布尔街的一家眼镜店遭到破坏：玻璃外立面被拉到人行道上，陈列眼镜的货架被清空。在玛黑区，一家运动鞋店遭到抢劫；在共和国广场附近，多群人试图进入收购和出售黄金的商店。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

早晨时，巴黎街头仍留有破碎的玻璃、空鞋盒、被烧毁的自行车和摩托车。周日晚上，在塞瓦斯托波尔大道，人们高喊反对警察的口号，并向执法人员投掷玻璃瓶。在共和国广场附近，警方使用催泪瓦斯，并驱散聚集在广场上的人群。

骚乱后的拘留

司法部长热拉尔·达尔马宁周一表示，周六在受损商店内被拘留的人中，包括一名34岁男子，他此前曾因破坏财产、盗窃、暴力和违反交通规则而被定罪。他说，另有一名携带商店衣物的46岁男子被拘留；一名23岁醉酒男子也被拘留，其身上带有钥匙，部长称这些钥匙可能属于一辆被盗摩托车；还有一名19岁男子在一家受损商店的试衣间内被发现。

抢劫事件周六不仅在巴黎发生，也发生在法国其他城市。当天，要求为学校和公共服务提供更好资金支持的和平游行、与警方的冲突以及对公共建筑的袭击同时发生，其中包括对利摩日市政厅的袭击。

关注我们在