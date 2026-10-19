W Paryżu we Francji w nocy na poniedziałek drugą noc z rzędu trwało plądrowanie sklepów po protestach, które przerodziły się w starcia. Grupy osób próbowały rozbijać witryny w pobliżu centrum handlowego Les Halles i zabierać towary, a także wtargnęły do sklepu z elektroniką w dzielnicy Belleville na północy miasta, podaje The Guardian.

Po telewizyjnym wystąpieniu prezydenta Emmanuela Macrona w niedzielę wieczorem, w którym powiedział, że nie do zniesienia jest widok plądrowanych ulic, przez kilka godzin w centrum miasta działały grupy zamaskowanych osób. Świadkini w pobliżu Les Halles powiedziała gazecie, że widziała ludzi uderzających w witryny, a następnie uciekających przed policjantami. Według niej równocześnie podpalano kosze na śmieci i rowery.

Uszkodzone sklepy i ulice

Przy ulicy Beaubourg w centrum Paryża uszkodzono sklep optyczny: szklaną fasadę wyciągnięto na chodnik, a półki z okularami zostały opróżnione. W dzielnicy Marais splądrowano sklep z obuwiem sportowym, a w pobliżu placu Republiki grupy osób próbowały dostać się do sklepów skupujących i sprzedających złoto.

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Rano na ulicach Paryża pozostawały rozbite szyby, puste pudełka po butach, spalone rowery i skutery. Na bulwarze Sébastopol w niedzielę wieczorem ludzie wykrzykiwali hasła przeciwko policji i rzucali w funkcjonariuszy szklanymi butelkami. W pobliżu placu Republiki policja użyła gazu łzawiącego i odpychała tłum, który zgromadził się na placu.

Zatrzymania po zamieszkach

Minister sprawiedliwości Gérald Darmanin oświadczył w poniedziałek, że wśród zatrzymanych w uszkodzonych sklepach w sobotę był 34-letni mężczyzna, wcześniej karany za uszkodzenie mienia, kradzieże, przemoc i wykroczenia drogowe. Jak powiedział, zatrzymano również 46-letniego mężczyznę niosącego odzież ze sklepu, 23-letniego nietrzeźwego mężczyznę z kluczami, które według ministra mogły pochodzić od skradzionego skutera, oraz 19-letniego mężczyznę znalezionego w przymierzalni uszkodzonego sklepu.

Plądrowanie rozpoczęło się w sobotę nie tylko w Paryżu, lecz także w innych miastach Francji. Tego dnia równolegle odbywały się pokojowe marsze za lepszym finansowaniem szkół i usług publicznych, starcia z policją oraz ataki na budynki publiczne, w tym ratusz w Limoges.

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