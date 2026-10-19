В Париже, Франция, в ночь на понедельник вторую ночь подряд продолжалось разграбление магазинов после протестов, переросших в столкновения. Группы людей пытались разбивать витрины возле торгового центра Les Halles и забирать товары, а также проникли в магазин электроники в районе Бельвиль на севере города, сообщает The Guardian.

После телевизионного обращения президента Эмманюэля Макрона в воскресенье вечером, в котором он заявил, что невыносимо видеть разграбленные улицы, группы людей в масках действовали в центре города на протяжении нескольких часов. Очевидица возле Les Halles рассказала изданию, что видела, как люди били по витринам, а затем убегали от полицейских. По ее словам, одновременно поджигали мусорные баки и велосипеды.

Поврежденные магазины и улицы

На улице Бобур в центре Парижа повредили магазин оптики: стеклянный фасад вытащили на тротуар, а полки с очками опустели. В районе Маре разграбили магазин спортивной обуви, а возле площади Республики группы людей пытались попасть в магазины, которые покупают и продают золото.

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Утром на улицах Парижа оставались разбитые стекла, пустые коробки из-под обуви, сожженные велосипеды и скутеры. На бульваре Севастополь в воскресенье вечером люди выкрикивали лозунги против полиции и бросали в правоохранителей стеклянные бутылки. Возле площади Республики полиция применила слезоточивый газ и оттесняла толпу, собравшуюся на площади.

Задержания после беспорядков

Министр юстиции Жеральд Дарманен заявил в понедельник, что среди задержанных в поврежденных магазинах в субботу был 34-летний мужчина, ранее имевший судимости за повреждение имущества, кражи, насилие и нарушения правил дорожного движения. По его словам, также задержали 46-летнего мужчину, несшего одежду из магазина, 23-летнего нетрезвого мужчину с ключами, которые, по данным министра, могли быть от украденного скутера, и 19-летнего мужчину, обнаруженного в примерочной поврежденного магазина.

Разграбления начались в субботу не только в Париже, но и в других городах Франции. В тот день параллельно проходили мирные марши за лучшее финансирование школ и государственных услуг, столкновения с полицией и нападения на государственные здания, в том числе на мэрию в Лиможе.

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