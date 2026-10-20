Министерство высшего образования и профессиональной подготовки ЮАР планирует с мая 2027 года ввести ограничения для университетов и исследователей, заявляющих результаты исследований для получения государственных субсидий. Как сообщает TimesLIVE, новые правила должны противодействовать искусственному увеличению числа публикаций, плагиату и другим неэтичным практикам в системе поощрения науки.

Правительство ЮАР субсидирует университетские исследования за публикации в журналах, книги, материалы конференций, а также за выпускников исследовательских магистерских и докторских программ. На 2025/26 финансовый год на этот механизм выделили 5,8 млрд рандов. Средства распределяют между учреждениями в зависимости от числа так называемых публикационных единиц; сейчас выплата за одну такую единицу составляет примерно 130 тыс. рандов.

Новые правила для субсидий

Министерство намерено установить максимальное количество публикаций, которые один автор сможет заявить в течение года. Оно также планирует ужесточить требования к журналам и издателям, материалы которых будут давать право на субсидию, и тщательнее проверять заявки приглашённых исследователей, чья основная аффилиация находится за пределами ЮАР.

Ведомство также планирует противодействовать плагиату, «подарочному авторству» и практике разделения одного масштабного исследования на несколько небольших статей с незначительными промежуточными результатами. Министр Бути Манамела сообщил университетам о запланированных мерах, ссылаясь на выводы проекта Центра исследований оценки, науки и технологий при Стелленбосском университете. Результаты этого проекта ещё не обнародованы.

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Примеры аномального количества работ

Директор Центра передового опыта в области наукометрии и политики в сфере науки, технологий и инноваций Йоханн Моутон заявил, что большинство университетов и исследователей соблюдают правила, однако часть участников использует пробелы политики 2015 года. По его словам, один человек в прошлом году заявил 125 статей и 30 презентаций на конференциях, а другой — семь книг.

Моутон также сказал, что такое поведение сосредоточено в пяти или шести из 26 государственных университетов ЮАР, но не назвал их. Предложения министерства должны обсудить с университетами на консультационном форуме в конце ноября.

Заместительница вице-канцлера Университета Витватерсранда по исследованиям Линн Моррис поддержала усиление проверок. По её словам, действующая система может вознаграждать количество вместо качества: многоавторское исследование с международными партнёрами в авторитетном международном журнале может получить лишь часть единицы, тогда как единоличная работа в местном журнале с низким влиянием — полную единицу.

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