ПАР планує обмежити кількість публікацій для отримання субсидій — TimesLIVE

Міністерство вищої освіти й підготовки кадрів ПАР планує з травня 2027 року запровадити обмеження для університетів і науковців, які заявляють дослідницькі результати для отримання державних субсидій. Як повідомляє TimesLIVE, нові правила мають протидіяти штучному збільшенню кількості публікацій, плагіату та іншим неетичним практикам у системі заохочення науки.

Уряд ПАР субсидує університетські дослідження за публікації в журналах, книжки, матеріали конференцій, а також за випускників дослідницьких магістерських і докторських програм. На 2025/26 фінансовий рік на цей механізм виділили 5,8 млрд рандів. Кошти розподіляють між закладами залежно від кількості так званих публікаційних одиниць; нині виплата за одну таку одиницю становить приблизно 130 тис. рандів.

Нові правила для субсидій

Міністерство має намір установити максимальну кількість публікацій, які один автор зможе заявити протягом року. Також воно планує посилити вимоги до журналів і видавців, чиї матеріали даватимуть право на субсидію, та ретельніше перевіряти заявки від запрошених дослідників, основна афіліація яких розташована поза межами ПАР.

Відомство також планує протидіяти плагіату, «подарунковому авторству» та практиці поділу одного масштабного дослідження на кілька невеликих статей із незначними проміжними результатами. Міністр Буті Манамела повідомив університетам про заплановані заходи, посилаючись на висновки проєкту Центру досліджень оцінювання, науки й технологій при Стелленбоському університеті. Результати цього проєкту ще не оприлюднили.

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Приклади аномальної кількості робіт

Директор Центру передового досвіду з наукометрії та політики науки Йоганн Моутон заявив, що більшість університетів і науковців дотримуються правил, однак частина учасників використовує прогалини політики 2015 року. За його словами, одна людина торік заявила 125 статей і 30 презентацій на конференціях, а інша — сім книжок.

Моутон також сказав, що така поведінка зосереджена у п’яти або шести з 26 державних університетів ПАР, але не назвав їх. Пропозиції міністерства мають обговорити з університетами на консультаційному форумі наприкінці листопада.

Заступниця віцеканцлера Університету Вітватерсранда з досліджень Лінн Морріс підтримала посилення перевірок. За її словами, чинна система може винагороджувати кількість замість якості: багатоавторське дослідження з міжнародними партнерами в авторитетному міжнародному журналі може отримати лише частину одиниці, тоді як одноосібна робота в локальному журналі з низьким впливом — повну одиницю.

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