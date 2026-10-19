西班牙东部突发洪灾已造成至少4人死亡。由DANA现象引发的强降雨淹没了瓦伦西亚自治区的大部分地区以及阿利坎特附近区域。Interia对此进行了报道。

其中一名遇难者是一名女子。周六晚间，她在巴塞罗那省卡夫雷拉-德马尔与丈夫和两名孩子同行时被水流卷走。她的遗体于周一早晨被发现。另一名女子周日在瓦伦西亚萨贡托一处海滩附近游泳时失踪；其遗体在附近被找到。周一下午，另外两人的遗体在奥利瓦被发现。

强降雨和被淹道路

西班牙东部一些地区在36小时内降雨量超过每平方米600升。阿利坎特附近佩戈地区的降雨量超过每平方米620升，部分地点达到700升。据该媒体报道，这是数十年来最强的暴雨：1987年11月3日，拉萨福尔在一天内降下每平方米817升雨水，创下西班牙纪录。

DANA是一种孤立高空低压，可能带来极其强烈的短时降雨并引发危险内涝。受灾害影响，包括赫罗纳河在内的河流泛滥，通往瓦伦西亚省和阿利坎特省多个定居点的道路几乎无法通行。

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疏散和学校停课

救援行动仍在进行，出动了15架直升机。截至周日23时，该国东部的紧急服务部门已响应超过1000起求助。部分定居点的居民被建议前往建筑物较高楼层，民事服务部门和军方人员则从被淹房屋的屋顶疏散人员。

当局暂时在瓦伦西亚南部和阿利坎特以北的145个市镇实施出行限制。随后，限制措施仍在8个市镇生效。周一，西班牙东部学校停课：超过10万名学生缺课，其中瓦伦西亚超过8万人，阿利坎特超过2.1万人。

2024年10月底，类似的DANA现象曾在西班牙南部和东部引发洪水。当时有241人死亡，损失估计达数十亿欧元。

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