Co najmniej cztery osoby zginęły we wschodniej Hiszpanii w wyniku nagłych powodzi. Ulewne deszcze wywołane zjawiskiem DANA zalały znaczną część Wspólnoty Walenckiej oraz obszary w pobliżu Alicante. Informuje o tym Interia.

Jedną z ofiar była kobieta, którą w sobotni wieczór porwał nurt w Cabrera de Mar w prowincji Barcelona, gdy szła z mężem i dwojgiem dzieci. Jej ciało znaleziono w poniedziałek rano. Inna kobieta zaginęła w niedzielę podczas kąpieli w pobliżu plaży w Sagunto w Walencji; jej ciało odnaleziono w pobliżu. W poniedziałek po południu w Olivie znaleziono ciała kolejnych dwóch osób.

Intensywne opady i zalane drogi

W niektórych rejonach wschodniej Hiszpanii w ciągu 36 godzin spadło ponad 600 litrów wody na metr kwadratowy. W rejonie Pego niedaleko Alicante suma opadów przekroczyła 620 litrów na metr kwadratowy, a miejscami osiągnęła 700 litrów. Według portalu były to najsilniejsze ulewy od kilku dekad: 3 listopada 1987 roku w La Safor w ciągu doby spadło 817 litrów wody na metr kwadratowy, co jest rekordem Hiszpanii.

DANA to odizolowany niż górny, który może przynosić niezwykle intensywne, krótkotrwałe opady i powodować niebezpieczne podtopienia. W wyniku żywiołu wystąpiły z brzegów rzeki, w tym Girona, a drogi do szeregu miejscowości w prowincjach Walencja i Alicante stały się praktycznie nieprzejezdne.

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Ewakuacje i zamknięte szkoły

Trwają akcje ratunkowe z udziałem 15 śmigłowców. Do godziny 23:00 w niedzielę służby ratunkowe na wschodzie kraju zareagowały na ponad tysiąc zgłoszeń. W niektórych miejscowościach mieszkańcom zalecano przejście na wyższe piętra budynków, a służby cywilne i wojskowi ewakuowali ludzi z dachów zalanych domów.

Władze tymczasowo wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się w 145 gminach na południu Walencji i na północ od Alicante. Później ograniczenia pozostały w mocy w ośmiu gminach. W poniedziałek odwołano zajęcia w szkołach we wschodniej Hiszpanii: lekcje opuściło ponad 100 tysięcy uczniów, w tym ponad 80 tysięcy w Walencji i ponad 21 tysięcy w Alicante.

Pod koniec października 2024 roku podobne zjawisko DANA spowodowało powodzie na południu i wschodzie Hiszpanii. Wówczas zginęło 241 osób, a straty oszacowano na miliardy euro.

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