Не менее четырех человек погибли на востоке Испании в результате внезапных наводнений. Сильные ливни, вызванные явлением DANA, затопили значительную часть Валенсийского сообщества и районы вблизи Аликанте. Об этом сообщает Interia.

Одной из жертв стала женщина, которую поток воды унес в субботу вечером в Кабрера-де-Мар в провинции Барселона, когда она шла вместе с мужем и двумя детьми. Ее тело нашли утром в понедельник. Еще одна женщина пропала в воскресенье во время купания возле пляжа в Сагунто в Валенсии; ее тело обнаружили неподалеку. В понедельник после полудня в Оливе нашли тела еще двух человек.

Интенсивные осадки и затопленные дороги

В некоторых районах востока Испании за 36 часов выпало более 600 литров воды на квадратный метр. В районе Пего недалеко от Аликанте количество осадков превысило 620 литров на квадратный метр, а местами достигло 700 литров. По данным издания, это самые сильные ливни за несколько десятилетий: 3 ноября 1987 года в Ла-Сафоре за сутки выпало 817 литров воды на квадратный метр — это рекорд Испании.

DANA — это изолированная высотная депрессия, которая может приносить чрезвычайно интенсивные кратковременные осадки и вызывать опасные подтопления. Из-за стихии разлились реки, в том числе Жирона, а дороги к ряду населенных пунктов в провинциях Валенсия и Аликанте стали практически непроезжими.

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Эвакуации и закрытые школы

Спасательные операции продолжаются с привлечением 15 вертолетов. К 23:00 воскресенья экстренные службы на востоке страны отреагировали на более чем тысячу вызовов. В некоторых населенных пунктах жителям рекомендовали подняться на верхние этажи домов, а гражданские службы и военные эвакуировали людей с крыш затопленных домов.

Власти временно ввели ограничения на передвижение в 145 муниципалитетах на юге Валенсии и к северу от Аликанте. Позднее ограничения остались в силе в восьми муниципалитетах. В понедельник в школах восточной Испании отменили занятия: уроки пропустили более 100 тысяч учеников, в том числе свыше 80 тысяч в Валенсии и более 21 тысячи в Аликанте.

В конце октября 2024 года похожее явление DANA вызвало наводнения на юге и востоке Испании. Тогда погибли 241 человек, а ущерб оценивался в миллиарды евро.

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