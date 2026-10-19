В Австрии в первом полугодии 2026 года зафиксировали 671 антисемитский инцидент. Это меньше, чем 726 случаев за аналогичный период 2025 года и 808 — в первой половине 2024 года, однако более чем вдвое превышает 311 случаев, зарегистрированных до 7 октября 2023 года. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Центр сообщений об антисемитизме Еврейской общины Вены (IKG).

В среднем в течение отчетного периода регистрировали 3,7 такого инцидента в сутки. По данным центра, 75,4% всех зафиксированных случаев содержали антисемитизм, связанный с Израилем. Чаще всего он сочетался с другими проявлениями предубеждений, в частности антисемитским отчуждением, релятивизацией Холокоста и конспирологическими мифами.

Рост числа нападений и угроз

Количество физических нападений выросло с пяти в первом полугодии 2025 года до 12. Девять из них IKG классифицировала как мотивированные мусульманской средой, два — как имевшие правый мотив, еще один случай не удалось отнести к определенной категории. Количество зафиксированных угроз увеличилось с восьми до 18.

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В то же время количество случаев оскорбительного поведения сократилось с 432 до 347, а повреждений имущества и осквернений — с 78 до 68. Центр также зафиксировал 70 случаев призывов к терроризму или его прославления, 33 инцидента, связанных с демонстрациями, и 14 случаев в сфере образования.

Пик в марте

Больше всего инцидентов за шесть месяцев зарегистрировали в марте — 152. IKG связала резкий рост числа случаев с войной, начавшейся 28 февраля между Израилем и США с одной стороны и иранским режимом — с другой. За две недели после ее начала было зафиксировано 79 инцидентов, тогда как в предыдущие две недели — 40.

Из 671 случая 191 центр отнес к мотивированным мусульманской средой, 162 — к левым, 147 — к правым, а 171 не удалось идеологически классифицировать. Чаще всего инциденты фиксировали в социальных сетях — 376 раз; еще 175 случаев произошли при личном контакте, 71 — по электронной почте.

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