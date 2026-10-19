奥地利半年记录671起反犹事件——《耶路撒冷邮报》

奥地利在2026年上半年记录了671起反犹事件。这少于2025年同期的726起和2024年上半年的808起，但超过2023年10月7日之前登记的311起案件的两倍。据《耶路撒冷邮报》报道，该数据援引维也纳犹太社群（IKG）反犹主义报告中心。

在报告期内，平均每天登记3.7起此类事件。该中心称，所有记录在案的案件中，75.4%包含与以色列相关的反犹主义。此类反犹主义最常与其他偏见表现相结合，包括反犹排斥、淡化大屠杀以及阴谋论神话。

袭击和威胁数量增加

人身袭击数量从2025年上半年的5起上升至12起。IKG将其中9起归类为受穆斯林环境驱动，2起归类为具有右翼动机，另有1起无法归入特定类别。记录在案的威胁数量从8起增至18起。

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与此同时，侮辱性行为案件从432起降至347起，财产损坏和亵渎事件从78起降至68起。该中心还记录了70起呼吁或颂扬恐怖主义的案件、33起与示威有关的事件，以及教育领域的14起案件。

3月达到峰值

六个月内事件数量最多的是3月，为152起。IKG将案件数量的急剧增加与2月28日爆发的战争联系起来，这场战争的一方是以色列和美国，另一方是伊朗政权。战争开始后的两周内记录了79起事件，而此前两周为40起。

在671起案件中，该中心将191起归为受穆斯林环境驱动，162起归为左翼，147起归为右翼，另有171起无法进行意识形态分类。事件最常发生在社交媒体上，共376次；另有175起发生在面对面接触中，71起通过电子邮件发生。

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