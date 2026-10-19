W Austrii w pierwszej połowie 2026 roku odnotowano 671 incydentów antysemickich. To mniej niż 726 przypadków w analogicznym okresie 2025 roku i 808 w pierwszej połowie 2024 roku, jednak ponad dwa razy więcej niż 311 przypadków zarejestrowanych przed 7 października 2023 roku. Poinformował o tym The Jerusalem Post, powołując się na Centrum Zgłoszeń Antysemityzmu Żydowskiej Gminy Wiednia (IKG).

Średnio w okresie sprawozdawczym rejestrowano 3,7 takiego incydentu dziennie. Według centrum 75,4% wszystkich udokumentowanych przypadków zawierało antysemityzm związany z Izraelem. Najczęściej łączył się on z innymi przejawami uprzedzeń, w tym antysemickim wykluczeniem, relatywizowaniem Holokaustu i mitami spiskowymi.

Wzrost liczby ataków i gróźb

Liczba fizycznych ataków wzrosła z pięciu w pierwszej połowie 2025 roku do 12. IKG sklasyfikowała dziewięć z nich jako motywowane przez środowisko muzułmańskie, dwa jako mające motyw prawicowy, a jednego przypadku nie udało się przypisać do określonej kategorii. Liczba odnotowanych gróźb wzrosła z ośmiu do 18.

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Jednocześnie liczba przypadków obraźliwego zachowania spadła z 432 do 347, a uszkodzeń mienia i profanacji — z 78 do 68. Centrum odnotowało również 70 przypadków nawoływania do terroryzmu lub jego gloryfikowania, 33 incydenty związane z demonstracjami oraz 14 przypadków w sektorze edukacji.

Szczyt w marcu

Najwięcej incydentów w ciągu sześciu miesięcy zarejestrowano w marcu — 152. IKG powiązała gwałtowny wzrost liczby przypadków z wojną, która rozpoczęła się 28 lutego między Izraelem i Stanami Zjednoczonymi z jednej strony a reżimem irańskim z drugiej. W ciągu dwóch tygodni po jej rozpoczęciu odnotowano 79 incydentów, podczas gdy w poprzednich dwóch tygodniach było ich 40.

Spośród 671 przypadków centrum zakwalifikowało 191 jako motywowane przez środowisko muzułmańskie, 162 jako lewicowe, 147 jako prawicowe, a 171 nie udało się sklasyfikować ideologicznie. Incydenty najczęściej odnotowywano w mediach społecznościowych — 376 razy; kolejne 175 przypadków miało miejsce podczas kontaktu osobistego, a 71 — za pośrednictwem poczty elektronicznej.

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