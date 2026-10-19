У вице-губернатора Кубани и его семьи хотят конфисковать недвижимость и деньги

Генеральная прокуратура России требует передать государству имущество первого вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галаси на сумму более 970 млн рублей. Об этом сообщили источники РБК, знакомые с содержанием иска. Речь идет об иномарках и 63 объектах недвижимости в Москве, Краснодаре, Геленджике, станице Каневской и Ростове-на-Дону. Среди них — семь квартир и земельные участки. В надзорном ведомстве считают, что активы были приобретены коррупционным путем. Кроме того, прокуратура заявила денежные требования почти на 86 млн рублей.

Ответчиками по делу являются 50-летний вице-губернатор, его дети, родители, бывшая и нынешняя супруги, а также несколько доверенных лиц — всего 13 человек. Генпрокуратура подчеркнула, что они не предоставили доказательств приобретения имущества за счет законных доходов. За период с 2007 по 2025 год официальный заработок Галаси составил 41,6 млн рублей, а совокупный доход его ближайших родственников — чуть более 11,4 млн рублей. По данным ведомства, чиновник также нарушал закон, совмещая государственную службу с ведением бизнеса.

По информации источников, прокуратура дополнительно просит арестовать банковские счета, вклады, банковские ячейки и другие ценности ответчиков. Также ведомство хочет запретить им открывать новые счета и регистрировать сделки с недвижимостью и транспортом. Это должно сделать невозможной передачу имущества третьим лицам. Сам Игорь Галась заявил, что ещё не ознакомился с деталями иска и ему нужно «разобраться».

Галась занимает должность заместителя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с момента его прихода к власти в 2015 году. Он отвечает за бюджетную и экономическую политику региона. В апреле суд конфисковал имущество другого вице-губернатора края Андрея Коробки на сумму более 10 млрд рублей. Сам Коробка находится под арестом по обвинению в мошенничестве.

За последние полтора года задержали многих действующих и бывших заместителей Кондратьева по делам о коррупции. Александра Власова приговорили к 14 годам колонии за хищение имущества, закупленного для российских военных. Александр Нестеренко получил девять лет лишения свободы за превышение служебных полномочий при ремонте школ на оккупированной территории Херсонской области. Анну Минькову приговорили к 5,5 годам условно за мошенничество и отмывание денег.

Кроме того, под стражу оказались министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев и руководитель регионального министерства здравоохранения Евгений Филиппов. Последнего приговорили к четырем годам лишения свободы. Обоих чиновников обвинили в мошенничестве.

Также бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который ранее был заместителем Кондратьева, приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о хищении и взяточничестве. В январе у него конфисковали активы на сумму 1,6 млрд рублей.

В феврале суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против бывших депутатов Госдумы от Краснодарского края Анатолия Вороновского и Андрея Дорошенко, а также депутата регионального законодательного собрания Александра Карпенко. У них изъяли 19 предприятий стоимостью 21,7 млрд рублей и 207 объектов недвижимости. До избрания в Госдуму Вороновский работал министром транспорта и вице-губернатором Краснодарского края.

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