W Serbii ruch studencki, który od niemal dwóch lat prowadzi antykorupcyjne protesty, utworzył „Listę Studencką”, aby wziąć udział w przedterminowych wyborach parlamentarnych 25 października. Stał się jednym z głównych rywali Serbskiej Partii Postępowej (SNS), partii Aleksandara Vučicia. Poinformował o tym The Independent.

Vučić w ubiegłym miesiącu opuścił stanowisko prezydenta, aby kandydować na premiera. Jego partia pozostaje u władzy od 14 lat. Według publikacji SNS i lista popierana przez studentów mają zbliżone notowania przed głosowaniem, dlatego wynik wyborów pozostaje niepewny.

Od protestów do listy wyborczej

Ruch studencki powstał po tragedii na stacji kolejowej na północy Serbii w listopadzie 2024 roku, gdy zginęło 16 osób. Uczestnicy protestów domagali się pociągnięcia winnych do odpowiedzialności i wiązali śmierć ludzi z powszechną korupcją. Demonstracje rozprzestrzeniły się po kraju, doprowadziły do upadku rządu i wywarły presję na Vučicia.

Ruch nie ma formalnego lidera ani rzecznika. Uczestnicy podejmują kluczowe decyzje na plenum — zgromadzeniach wydziałów na różnych uniwersytetach w kraju. Kandydatów na listę do 250-osobowego parlamentu wybierano poprzez zgłaszanie kandydatur i weryfikację na uniwersytetach. Znaleźli się na niej nauczyciele, profesorowie, specjaliści, sportowcy, rolnicy i artyści.

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Obawy dotyczące głosowania

Przedstawiciele ruchu studenckiego oświadczyli, że ich spotkania są obserwowane, a władze rzekomo przygotowują nowe zatrzymania. Jak zauważa The Independent, Vučić przeciwstawiał się studentom poprzez zatrzymania, oskarżenia o działalność antypaństwową i prawdopodobną inwigilację.

Vučić oskarżył również przeciwników o zamiar odebrania zwycięstwa jego formacji politycznej. Jednocześnie, według publikacji, SNS kontroluje organy wyborcze i system sądowniczy. Partię wcześniej oskarżano o naruszenia podczas wyborów, w tym o wywieranie presji na wyborców, przekupstwo i zawyżanie list wyborczych; SNS odrzucała te oskarżenia. Międzynarodowi obserwatorzy i Unia Europejska wyrażali obawy dotyczące bezpieczeństwa i uczciwości nadchodzącego głosowania. Analitycy obawiają się, że w noc wyborczą obie strony mogą ogłosić zwycięstwo.

Oczekuje się, że finałowy wiec wyborczy studentów w Belgradzie, zaplanowany na czwartek, zgromadzi dziesiątki tysięcy osób.

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