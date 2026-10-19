W Waszyngtonie w USA, w rejonie Wzgórza Kapitolskiego, w wyniku strzelaniny ranny został żołnierz Gwardii Narodowej USA. Podejrzany również został ranny i zatrzymany — informuje Jerusalem Post, powołując się na stołeczną policję.

Strzelanina w pobliżu Wzgórza Kapitolskiego

Według pełniącego obowiązki szefa policji Waszyngtonu Jeffreya Carrolla strzelanina miała miejsce w niedzielę krótko po godzinie 23:00 czasu lokalnego. Kilku gwardzistów znajdowało się w furgonetce, gdy w pobliżu wybuchła bójka. Wyszli z pojazdu, aby interweniować i powstrzymać konflikt, po czym usłyszeli strzały.

Według policji jeden z uczestników bójki wyciągnął broń palną i zaczął strzelać. Następnie podejrzany uciekł do zaułka, gdzie gwardziści nakazali mu rzucić broń.

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Podejrzany został ranny i zatrzymany

Według Carrolla podejrzany rzekomo wycelował broń w żołnierzy Gwardii Narodowej, po czym trzech z nich odpowiedziało ogniem. Gwardzista został ranny w nogę, a podejrzany odniósł ranę brzucha. Obaj zostali przewiezieni do lokalnych szpitali; ich obrażenia nie zagrażają życiu.

Prezydent USA Donald Trump nakazał rozmieszczenie Gwardii Narodowej w Waszyngtonie w sierpniu 2025 roku w ramach inicjatywy walki z przestępczością. Administracja Trumpa wiąże rozmieszczenie ze spadkiem przestępczości, choć wskaźniki przestępczości zaczęły spadać jeszcze przed przybyciem wojskowych. Lokalni urzędnicy, mieszkańcy i aktywiści krytykowali operację z powodu kosztów oraz zwiększonej obecności wojska w życiu cywilnym.

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