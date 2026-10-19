Sąd Najwyższy USA rozpatrzy pozew dotyczący zasad wyboru uczniów do programów magnetycznych szkół średnich w hrabstwie Montgomery w stanie Maryland. Pozew złożyło Stowarzyszenie na rzecz Sprawiedliwości w Edukacji — zrzeszenie rodziców Amerykanów pochodzenia azjatyckiego, informuje The Hill.

Zasady naboru do programów

Hrabstwo wprowadziło nowy system przyjęć podczas pandemii COVID-19 dla programów magnetycznych ukierunkowanych na przedmioty STEM i nauki humanistyczne. Uczniowie nadal są oceniani na podstawie wyników w nauce i rezultatów testów, jednak na drugim etapie miejsca w programach są przydzielane w drodze loterii.

Stowarzyszenie twierdzi, że polityka ta narusza konstytucyjną gwarancję równej ochrony praw. Sądy niższych instancji oddaliły jego żądania. Przedstawiciele organizacji twierdzą, że sądy zastosowały niewłaściwy standard prawny, i proszą Sąd Najwyższy o określenie jednolitych dla całego kraju wymogów dowodowych niezbędnych do uznania neutralnej rasowo polityki za dyskryminującą.

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Kontekst sprawy

Sprawa będzie rozpatrywana w obecnej kadencji Sądu Najwyższego USA. Rozprawy ustne prawdopodobnie odbędą się w przyszłym roku, a decyzja jest oczekiwana do lata. The Hill określa ją jako sprawdzian podejścia sądu po orzeczeniu z 2023 roku, które uznało za niezgodną z prawem praktykę affirmative action przy przyjęciach do instytucji szkolnictwa wyższego.

Rada szkolna hrabstwa Montgomery oświadczyła przed sądem, że sprawa ma niewielkie znaczenie i nie nadaje się do ustalania standardów dowodowych. Zdaniem rady spór dotyczy neutralnej rasowo loterii wprowadzonej w odpowiedzi na globalną pandemię.

W 2024 roku Sąd Najwyższy odmówił rozpatrzenia zaskarżenia zaktualizowanych zasad przyjęć do Thomas Jefferson High School for Science and Technology w Wirginii. Sędziowie Samuel Alito i Clarence Thomas publicznie popierali wówczas rozpatrzenie tej sprawy, a później również nie zgodzili się z odmową sądu dotyczącą interwencji w sporze o zasady przyjęć do prestiżowych szkół egzaminacyjnych w Bostonie.

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