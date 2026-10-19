美国最高法院将审理一项有关马里兰州蒙哥马利县高中磁校项目学生选拔规则的诉讼。该诉讼由教育公平协会提起，该协会是一个由亚裔美国人家长组成的团体，据The Hill报道。

项目选拔规则

该县在COVID-19疫情期间为侧重STEM学科和人文学科的磁校项目引入了新的招生制度。学生仍根据学业成绩和测试结果接受评估，但在第二阶段，项目名额通过抽签分配。

该协会认为，这项政策违反了宪法对平等保护权利的保障。下级法院驳回了其诉求。该组织代表称，法院适用了错误的法律标准，并请求最高法院确定全国统一的证据要求，以认定一项种族中立政策具有歧视性。

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案件背景

该案将在美国最高法院当前任期内审理。口头辩论可能于明年举行，预计将在夏季前作出裁决。The Hill称，此案是对法院在2023年裁决后的处理方式的一次检验；该裁决认定高等教育招生中的affirmative action做法违法。

蒙哥马利县学区委员会向法院表示，该案意义不大，不适合用于确定证据标准。该委员会认为，这场争议涉及为应对全球疫情而引入的种族中立抽签制度。

2024年，最高法院拒绝审理对弗吉尼亚州Thomas Jefferson High School for Science and Technology更新招生规则的挑战。塞缪尔·阿利托和克拉伦斯·托马斯大法官当时曾公开支持审理该案，之后也不同意法院拒绝介入有关波士顿知名考试学校招生规则的争议。

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