墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆表示，在56岁的墨西哥公民埃米利亚诺·安德拉德·科瓦鲁比亚斯于美国移民与海关执法局（ICE）位于得克萨斯州拉雷多的拘留中心死亡后，墨西哥政府将向美国提出申诉。据Mexico News Daily报道。

拘留中心内死亡

周六约10时，Rio Grande Processing Center的工作人员在进行安全检查时发现安德拉德·科瓦鲁比亚斯失去意识。辛鲍姆表示，该男子于6月被拘留。他的家人告诉墨西哥当局，他患有糖尿病和高血压，并且可能没有获得所有必需的药物。

外交部长罗伯托·贝拉斯科于周日联系了死者家属。墨西哥外交部表示，该国驻拉雷多总领事馆已要求美国当局就死亡情况开展迅速、彻底且透明的调查，并确定是否存在责任人。

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向检察官提出申诉

辛鲍姆强调，墨西哥当局将向美国提出申诉，因为正如她所说，必须确保人权得到保护。墨西哥外交部澄清称，该申诉将提交给韦布县地方检察官，以查明安德拉德·科瓦鲁比亚斯案件的情况。

根据墨西哥外交部门的数据，自2025年1月20日以来，此案是第18起墨西哥公民在ICE拘留期间或移民执法行动中死亡的事件。该部门表示，此前已向美国国务院递交外交照会，向主管机构提出申诉，并协助家属获得法律代理。

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