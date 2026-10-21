在英国，英格兰水务行业改革的完整细节可能要到2027年才会公布。首相安迪·伯纳姆承诺加强国家对该行业的控制，但官员们仍在研究未来所有权模式的具体参数，Politico Europe报道。

十年计划

预计大臣们将在12月提出一项面向英国的十年计划。该计划应确定水务行业发展的总体愿景、优先事项和原则。同时，熟悉讨论进程的该媒体消息人士称，未来所有权模式的大部分具体参数预计将在之后公布。

一些关键细节可能会在2027年的多年期公共支出审查中阐述，其日期尚未确定。届时也可能确定对预算的潜在影响。如果政府决定将私营供水公司的股份转为国有，财政部可能需要数十亿英镑。

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投资者担忧

Water UK协会表示，不确定性正在损害投资者信心。该协会首席执行官戴维·亨德森敦促政府，在就行业所有权结构作出最终决定之前，着手推进英格兰银行前副行长约翰·坎利夫去年提出的改革。

亨德森表示，评级机构穆迪可能下调整个行业的评级。Water UK认为，这将使英格兰和威尔士每位消费者的年度账单增加40英镑。一名政府发言人强调，十年计划还将包含一些关于改革的更详细规定，但财务问题通常在预算措施期间决定。

圣诞节前的法案

环境大臣安吉拉·伊格尔还应在圣诞节前向议会提交一项水务法案。该法案将规定堵住向水务公司高管支付过高奖金的漏洞，并赋予地区市长监督权。伯纳姆此前宣布，该文件将取消一项限制，即国家不得持有英格兰任何一家水务公司超过3%的股份。同时，他表示无意将该行业完全国有化；根据政府的初步估算，这将使英格兰和威尔士耗资1000亿英镑。

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