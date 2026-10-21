W Wielkiej Brytanii pełne szczegóły reformy sektora wodnego Anglii mogą zostać ujawnione dopiero w 2027 roku. Premier Andy Burnham obiecuje wzmocnić kontrolę państwa nad branżą, jednak urzędnicy nadal opracowują praktyczne parametry przyszłych modeli własności, podaje Politico Europe.

Plan na dziesięć lat

Ministrowie mają przedstawić w grudniu dziesięcioletni plan dla Wielkiej Brytanii. Ma on określić ogólną wizję, priorytety i zasady rozwoju branży wodnej. Jednocześnie źródła publikacji, znające przebieg rozmów, twierdzą, że znaczna część konkretnych parametrów przyszłych modeli własności jest spodziewana później.

Niektóre kluczowe szczegóły mogą zostać przedstawione w wieloletnim przeglądzie wydatków publicznych w 2027 roku, którego data nie została jeszcze ustalona. Wówczas mogą zostać określone także możliwe konsekwencje dla budżetu. Skarb Państwa może potrzebować miliardów funtów, jeśli rząd zdecyduje się przenieść akcje prywatnych przedsiębiorstw wodociągowych do własności państwowej.

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Obawy inwestorów

Stowarzyszenie Water UK oświadcza, że niepewność szkodzi zaufaniu inwestorów. Jego dyrektor generalny David Henderson wezwał rząd do przejścia do reform zaproponowanych w ubiegłym roku przez byłego zastępcę prezesa Banku Anglii Johna Cunliffe’a, jeszcze przed ostateczną decyzją o strukturze własności w branży.

Według Hendersona agencja ratingowa Moody’s może obniżyć ratingi całego sektora. Water UK uważa, że zwiększy to roczny rachunek każdego konsumenta w Anglii i Walii o 40 funtów szterlingów. Przedstawiciel rządu podkreślił, że dziesięcioletni plan będzie również zawierał bardziej szczegółowe postanowienia dotyczące reformy, jednak kwestie finansowe są zwykle rozstrzygane podczas działań budżetowych.

Projekt ustawy przed Bożym Narodzeniem

მინისტr środowiska Angela Eagle ma również przed Bożym Narodzeniem przedłożyć parlamentowi projekt ustawy o wodzie. Będzie on przewidywał zamknięcie luk umożliwiających wypłatę nadmiernych premii kierownictwu spółek wodociągowych oraz przyznanie regionalnym burmistrzom uprawnień nadzorczych. Burnham wcześniej zapowiedział, że dokument zniesie ograniczenie, zgodnie z którym państwo nie mogło posiadać więcej niż 3% akcji żadnej spółki wodociągowej w Anglii. Jednocześnie oświadczył, że nie zamierza całkowicie nacjonalizować sektora, co według wstępnej oceny rządu kosztowałoby 100 mld funtów w Anglii i Walii.

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