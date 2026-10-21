В Великобритании полные детали реформы водного сектора Англии могут обнародовать только в 2027 году. Премьер-министр Энди Бёрнем обещает усилить государственный контроль над отраслью, однако чиновники всё ещё прорабатывают практические параметры будущих моделей собственности, сообщает Politico Europe.

План на десять лет

Ожидается, что министры представят в декабре десятилетний план для Британии. Он должен определить общее видение, приоритеты и принципы развития водной индустрии. В то же время источники издания, осведомлённые о ходе обсуждений, утверждают, что значительная часть конкретных параметров будущих моделей собственности ожидается позднее.

Некоторые ключевые детали могут изложить в многолетнем обзоре государственных расходов в 2027 году, дата которого ещё не установлена. Тогда же могут определить возможные последствия для бюджета. Казначейству могут понадобиться миллиарды фунтов, если правительство решит перевести акции частных компаний водоснабжения в государственную собственность.

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Опасения инвесторов

Ассоциация Water UK заявляет, что неопределённость вредит доверию инвесторов. Её генеральный директор Дэвид Хендерсон призвал правительство перейти к реформам, предложенным в прошлом году бывшим заместителем главы Банка Англии Джоном Канлиффом, ещё до окончательного решения о структуре собственности в отрасли.

По словам Хендерсона, рейтинговое агентство Moody’s может понизить рейтинги всего сектора. Water UK считает, что это добавит 40 фунтов стерлингов к годовому счёту каждого потребителя в Англии и Уэльсе. Представитель правительства подчеркнул, что десятилетний план будет содержать и некоторые более детальные положения о реформе, однако финансовые вопросы обычно решаются в ходе бюджетных мероприятий.

Законопроект до Рождества

Министр окружающей среды Анджела Игл также должна до Рождества внести в парламент законопроект о воде. Он будет предусматривать закрытие лазеек для выплаты чрезмерных бонусов руководителям водных компаний и предоставление региональным мэрам надзорных полномочий. Бёрнем ранее объявил, что документ отменит ограничение, по которому государство не могло владеть более чем 3% акций любой водной компании Англии. В то же время он заявлял, что не намерен полностью национализировать сектор, что, по предварительной оценке правительства, обошлось бы в 100 млрд фунтов для Англии и Уэльса.

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