Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что правительство страны подаст в США жалобу после смерти 56-летнего гражданина Мексики Эмилиано Андраде Коваррубиаса в центре содержания Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в Ларедо, штат Техас. Об этом сообщает Mexico News Daily.

Смерть в центре содержания

Андраде Коваррубиаса нашли без сознания сотрудники Rio Grande Processing Center во время проверки безопасности примерно в 10:00 в субботу. По словам Шейнбаум, мужчину задержали в июне. Его семья сообщила мексиканским властям, что у него были диабет и высокое артериальное давление и что он, возможно, не получал все необходимые лекарства.

Министр иностранных дел Роберто Веласко связался с семьей умершего в воскресенье. Министерство иностранных дел Мексики заявило, что генеральное консульство страны в Ларедо попросило американские власти провести быстрое, тщательное и прозрачное расследование обстоятельств смерти и установить, имеются ли ответственные лица.

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Обращение к прокурору

Шейнбаум подчеркнула, что власти Мексики подадут жалобу в Соединенных Штатах, поскольку, по ее словам, должна быть обеспечена защита прав человека. МИД Мексики уточнил, что обращение будет направлено окружному прокурору округа Уэбб, чтобы выяснить обстоятельства дела Андраде Коваррубиаса.

По данным мексиканского внешнеполитического ведомства, этот случай стал 18-й смертью гражданина Мексики под стражей ICE или во время иммиграционных операций с 20 января 2025 года. Ведомство заявило, что ранее направляло дипломатические ноты в Государственный департамент США, подавало жалобы в компетентные органы и помогало семьям получать юридическое представительство.

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