Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum oświadczyła, że rząd kraju złoży w Stanach Zjednoczonych skargę po śmierci 56-letniego obywatela Meksyku Emiliano Andrade Covarrubiasa w ośrodku detencyjnym amerykańskiego Urzędu Imigracyjnego i Celnego (ICE) w Laredo w Teksasie. Informuje o tym Mexico News Daily.

Śmierć w ośrodku detencyjnym

Andrade Covarrubiasa znaleźli nieprzytomnego pracownicy Rio Grande Processing Center podczas kontroli bezpieczeństwa około godziny 10:00 w sobotę. Według Sheinbaum mężczyzna został zatrzymany w czerwcu. Jego rodzina poinformowała meksykańskie władze, że chorował na cukrzycę i miał wysokie ciśnienie krwi oraz że prawdopodobnie nie otrzymywał wszystkich potrzebnych leków.

Minister spraw zagranicznych Roberto Velasco skontaktował się z rodziną zmarłego w niedzielę. Meksykańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że konsulat generalny kraju w Laredo zwrócił się do władz USA o szybkie, dokładne i przejrzyste dochodzenie w sprawie okoliczności śmierci oraz ustalenie, czy są osoby odpowiedzialne.

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Zawiadomienie prokuratora

Sheinbaum podkreśliła, że meksykańskie władze złożą skargę w Stanach Zjednoczonych, ponieważ, jak powiedziała, musi być zapewniona ochrona praw człowieka. Meksykańskie MSZ sprecyzowało, że zawiadomienie zostanie skierowane do prokuratora okręgowego hrabstwa Webb, aby wyjaśnić okoliczności sprawy Andrade Covarrubiasa.

Według meksykańskiego resortu spraw zagranicznych przypadek ten był 18. śmiercią obywatela Meksyku w areszcie ICE lub podczas operacji imigracyjnych od 20 stycznia 2025 roku. Resort oświadczył, że wcześniej wysyłał noty dyplomatyczne do Departamentu Stanu USA, składał skargi do właściwych organów oraz pomagał rodzinom uzyskać reprezentację prawną.

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