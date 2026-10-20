巴基斯坦称议员纳西姆·阿里·沙阿被拘留——《快报论坛报》

据报道，巴基斯坦警方拘留了巴基斯坦正义运动党（Pakistan Tehreek-e-Insaf，PTI）国民议会议员毛拉纳·纳西姆·阿里·沙阿。据《快报论坛报》报道，他据称被从班努县戈里瓦拉的Al-Markaz-ul-Islami伊斯兰学校带走。

拘留视频

社交媒体上正在传播一段据称显示警察带走这名议员的视频。这段录像也由纳西姆·阿里·沙阿的X账号分享。

拘留的具体情况、可能针对该议员的案件，以及他在行动后的下落，均未得到官方确认。

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PTI代表被拘留

在10月11日开伯尔-普赫图赫瓦省实施省长统治和紧急状态后，针对PTI领导人和支持者的更广泛行动正在展开，有关阿里·沙阿被拘留的消息正是在这一背景下出现的。

被预防性拘留的政治人物包括该省前首席部长索海尔·阿夫里迪、PTI开伯尔-普赫图赫瓦省主席朱奈德·阿克巴尔，以及省议会议长巴巴尔·萨利姆·斯瓦蒂。内政国务部长塔拉勒·乔杜里证实，阿夫里迪及其内阁数名成员已被预防性拘留。

阿夫里迪的兄弟穆罕默德·阿米尔向白沙瓦高等法院提交请愿书称，10月11日，蒙面武装人员将这名政治人物从白沙瓦首席部长官邸带走。PTI称实施省长统治和紧急状态违宪，并在法院对这些措施提出质疑。

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