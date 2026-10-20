Полиция в Пакистане, как сообщается, задержала депутата Национальной ассамблеи от партии Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Маулану Насима Али Шаха. Его якобы забрали из медресе Al-Markaz-ul-Islami в Гори-Вале, округ Банну, сообщает The Express Tribune.

Видео задержания

В социальных сетях распространяют видео, которое, как утверждается, показывает, как полицейские выводят парламентария. Эту запись также распространили с аккаунта Насима Али Шаха в X.

Обстоятельства задержания, возможные дела против депутата и его местонахождение после операции официально не подтверждались.

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Задержания представителей PTI

Сообщения о задержании Али Шаха появились на фоне более широких действий против лидеров и сторонников PTI в провинции Хайбер-Пахтунхва после введения там губернаторского правления и чрезвычайного положения 11 октября.

Среди политиков, помещенных под превентивный арест, были бывший главный министр провинции Сохаил Африди, президент PTI в Хайбер-Пахтунхве Джунаид Акбар и спикер провинциальной ассамблеи Бабар Салим Свати. Государственный министр внутренних дел Талал Чаудри подтвердил, что Африди и несколько членов его кабинета были помещены под превентивный арест.

Брат Африди Мухаммад Амир подал в Высокий суд Пешавара петицию, в которой заявил, что 11 октября вооруженные люди в масках забрали политика из резиденции главного министра в Пешаваре. PTI назвала введение губернаторского правления и чрезвычайного положения неконституционным и оспорила эти меры в суде.

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