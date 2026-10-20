Policja w Pakistanie miała zatrzymać Maulanę Nasima Alego Shaha, deputowanego do Zgromadzenia Narodowego z partii Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). Miał on zostać zabrany z medresy Al-Markaz-ul-Islami w Goriwali, w dystrykcie Bannu, informuje The Express Tribune.

Wideo z zatrzymania

W mediach społecznościowych rozpowszechniane jest nagranie, które rzekomo pokazuje, jak policjanci wyprowadzają parlamentarzystę. Nagranie udostępniono również z konta Nasima Alego Shaha w serwisie X.

Okoliczności zatrzymania, ewentualne sprawy przeciwko deputowanemu oraz jego miejsce pobytu po operacji nie zostały oficjalnie potwierdzone.

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Zatrzymania przedstawicieli PTI

Informacje o zatrzymaniu Alego Shaha pojawiły się w kontekście szerszych działań przeciwko liderom i zwolennikom PTI w prowincji Chajber Pasztunchwa po wprowadzeniu tam rządów gubernatorskich i stanu wyjątkowego 11 października.

Wśród polityków objętych aresztem prewencyjnym byli były główny minister prowincji Sohail Afridi, przewodniczący PTI w Chajber Pasztunchwie Junaid Akbar oraz przewodniczący zgromadzenia prowincjonalnego Babar Saleem Swati. Minister stanu ds. wewnętrznych Talal Chaudhry potwierdził, że Afridi i kilku członków jego gabinetu zostali objęci aresztem prewencyjnym.

Brat Afridiego, Muhammad Amir, złożył petycję do Sądu Najwyższego w Peszawarze, twierdząc, że 11 października uzbrojeni zamaskowani mężczyźni zabrali polityka z rezydencji głównego ministra w Peszawarze. PTI uznała wprowadzenie rządów gubernatorskich i stanu wyjątkowego za niekonstytucyjne oraz zaskarżyła te środki w sądzie.

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