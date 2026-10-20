阿拉斯加特雷西湾峡湾发生的一次山体滑坡于2025年8月10日早晨引发了有记录以来第二高的海啸。水体和碎屑沿对侧山坡冲上481米，ScienceDaily报道。

滑坡发生在5:00刚过不久，距离Hanse Explorer号乘客参观南索耶冰川并离开峡湾约12小时。坍塌发生时，附近没有船只。水流继续穿过特雷西湾峡湾，并将峡湾壁冲刷至裸露岩石。

滑坡前的迹象

阿拉斯加地震中心的研究人员在一项新研究中指出了坍塌前的若干信号。滑坡区域下方的冰川正在快速崩解大量冰块，并在两个月内后退了超过三分之一英里。

该地区还持续遭遇强降雨。作者称，进入岩石裂缝的水可能会增加裂缝内的压力，并使边坡失稳更接近发生。在坍塌前数日，未来滑坡区域还传出了数千次小型地震震动。

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事件发生前数小时，地震信号数量急剧增加，同时还出现了持续的地震噪声。研究作者认为，如果存在监测系统，这些迹象或许足以逐步向船只，以及处于海啸可能影响区的人员、房屋和企业发出警报。

预警系统

科学家建议采用黄色、橙色和红色危险等级量表。他们评估认为，天气状况与冰川快速后退的结合，可能构成在更广泛地区发布黄色风险升高预警的依据。

坍塌前地震活动的急剧增强可能对应橙色等级，并建议船只不要进入峡湾。大型滑坡开始后，可在数分钟内通过地震波探测并大致评估其规模，从而能够发布针对已经发生事件的红色预警。同时，美国目前尚未建立监测如此规模滑坡的系统。

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