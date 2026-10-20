В фьорде Трейси-Арм на Аляске горный оползень, произошедший утром 10 августа 2025 года, вызвал второе по высоте зарегистрированное цунами. Вода и обломки поднялись по противоположному склону на 481 метр, сообщает ScienceDaily.

Оползень произошел вскоре после 5:00 — примерно через 12 часов после того, как пассажиры судна Hanse Explorer посетили ледник Саут-Сойер и покинули фьорд. В момент обрушения поблизости не было кораблей. Поток воды продолжился по фьорду Трейси-Арм и обнажил его стены до голой породы.

Признаки перед оползнем

Исследователи из Alaska Earthquake Center в новой работе указали на несколько сигналов, предшествовавших обрушению. Ледник под участком оползня переживал быстрое откалывание крупных глыб льда и за два месяца отступил более чем на треть мили.

В районе также шли сильные дожди. По данным авторов, вода, попадающая в трещины горной породы, может повышать давление в них и приближать разрушение склона. В течение дней перед обрушением из района будущего оползня также поступали тысячи небольших сейсмических толчков.

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За несколько часов до события количество сейсмических сигналов резко возрастало, а также появился непрерывный сейсмический шум. По мнению авторов исследования, при наличии системы мониторинга этих признаков могло бы хватить для постепенных предупреждений судов, а также людей, домов и предприятий в зоне возможного воздействия цунами.

Система предупреждений

Ученые предлагают применять шкалу желтого, оранжевого и красного уровней опасности. По их оценке, сочетание погодных условий и быстрого отступления ледника могло бы быть основанием для желтого предупреждения о повышенном риске в более широком районе.

Резкое усиление сейсмической активности непосредственно перед обрушением могло бы соответствовать оранжевому уровню и рекомендации судам не заходить во фьорд. После начала крупного оползня его можно обнаружить и приблизительно оценить в течение нескольких минут по сейсмическим волнам, что позволило бы объявить красное предупреждение о уже происходящем событии. В то же время в США сейчас нет системы мониторинга оползней такого масштаба.

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