Верховный суд США рассмотрит иск о правилах отбора учащихся в магнитные программы старшей школы в округе Монтгомери, штат Мэриленд. Иск подала Ассоциация за справедливость в образовании — объединение родителей американцев азиатского происхождения, сообщает The Hill.

Правила отбора в программы

Округ ввел новую систему приема во время пандемии COVID-19 для магнитных программ, ориентированных на STEM-дисциплины и гуманитарные науки. Учащихся по-прежнему оценивают по успеваемости и результатам тестов, однако на втором этапе места в программах распределяются с помощью лотереи.

Ассоциация утверждает, что эта политика нарушает конституционную гарантию равной защиты прав. Суды низших инстанций отклонили ее требования. Представители организации заявляют, что суды применили неправильный правовой стандарт, и просят Верховный суд установить единые для страны требования к доказательствам, необходимым для признания расово нейтральной политики дискриминационной.

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Контекст дела

Дело будет рассматриваться в текущем сроке Верховного суда США. Устные слушания, вероятно, состоятся в следующем году, а решение ожидается к лету. The Hill называет его проверкой подходов суда после решения 2023 года, признавшего незаконной практику affirmative action при поступлении в учреждения высшего образования.

Школьный совет округа Монтгомери заявил суду, что дело малозначительно и не подходит для установления стандартов доказывания. По мнению совета, спор касается расово нейтральной лотереи, введенной в ответ на глобальную пандемию.

В 2024 году Верховный суд отказался рассматривать обжалование обновленных правил приема в Thomas Jefferson High School for Science and Technology в Виргинии. Судьи Сэмюел Алито и Кларенс Томас тогда публично поддерживали рассмотрение того дела, а позднее также не согласились с отказом суда вмешаться в спор о правилах приема в престижные экзаменационные школы Бостона.

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