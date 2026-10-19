Armia USA ogłosiła pięciu zwycięzców konkursu xTechHumanoid, poświęconego ocenie możliwego zastosowania robotów humanoidalnych w przyszłych operacjach wojskowych. Na liście zwycięzców znalazły się ACES Group, IHMC Robotics, Hydroplane Limited, Ras Labs i Velocity Explorations, informuje Defense News.

Główny dyrektor ds. technologii Armii USA Alex Miller oświadczył, że program miał określić zadania, potrzeby misji i możliwości, do których roboty humanoidalne mogłyby być najlepiej przystosowane. Nazwał xTech sposobem na ocenę rynku technologicznego i przyspieszenie wdrażania obiecujących rozwiązań.

Selekcja i testy

Do konkursu wpłynęły 103 zgłoszenia. Wojsko wybrało 10 finalistów, z których każdy otrzymał po 25 tys. dolarów, a pięciu zwycięzców wskazano po praktycznym eksperymencie. Propozycje firm oceniano pod kątem przydatności wojskowej, zalet technicznych i dojrzałości technologicznej.

Podczas wydarzenia sprawdzano, jak roboty mogą wykonywać zadania w warunkach misji bojowej małego pododdziału. Wśród podstawowych możliwości rozważanych przez wojsko były ochrona punktów kontrolnych, pokonywanie przerw lub usuwanie przeszkód oraz gaszenie pożarów. Oceniano także czujniki termiczne, autonomiczność systemów i czas pracy baterii.

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Granice współczesnych technologii

Starszy badacz IHMC Robotics Robert Griffin zaznaczył, że niektóre wymagania konkursu przekraczają możliwości współczesnej robotyki. Jako przykład podał robota, który mógłby poruszać się z prędkością 28 mil na godzinę, przenosić ładunek o masie 50 funtów i pracować przez 24 godziny bez przerwy.

Zespół IHMC skupił się na podstawowych funkcjach swojego robota Alex: samodzielnym poruszaniu się i reagowaniu na polecenia. Inni uczestnicy przedstawili odrębne technologie: Hydroplane i ACES Group — baterie, Velocity Explorations — oprogramowanie do interpretacji łączności radiowej, ruchów i zadań ludzi, a Ras Labs — czułe sensory dotykowe na końcach palców do pracy z kruchymi przedmiotami.

Armia USA oświadczyła, że konkurs pokazał zarówno postępy komercyjnej robotyki, jak i problemy techniczne, które wciąż wymagają rozwiązania. Uzyskane wyniki mają zostać wykorzystane do ukierunkowania badań na technologie, które mogą być najbardziej użyteczne dla wojska.

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