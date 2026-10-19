Армия США объявила пятерых победителей конкурса xTechHumanoid, посвященного оценке возможного применения гуманоидных роботов в будущих военных операциях. В список победителей вошли ACES Group, IHMC Robotics, Hydroplane Limited, Ras Labs и Velocity Explorations, сообщает Defense News.

Главный технический директор Армии США Алекс Миллер заявил, что программа была призвана определить задачи, потребности миссий и возможности, для которых гуманоидные роботы могут быть наиболее подходящими. Он назвал xTech способом оценить технологический рынок и ускорить внедрение перспективных разработок.

Отбор и испытания

На конкурс поступило 103 заявки. Военные отобрали 10 финалистов, каждый из которых получил по 25 тысяч долларов, а пятерых победителей определили после практического эксперимента. Предложения компаний оценивали по военной полезности, техническим преимуществам и технологической зрелости.

Во время мероприятия проверяли, как роботы могут выполнять задачи в условиях боевой миссии малого подразделения. Среди базовых возможностей, которые рассматривали военные, были охрана контрольно-пропускных пунктов, преодоление разрывов или расчистка препятствий, а также тушение пожаров. Также оценивали тепловые сенсоры, автономность систем и продолжительность работы батарей.

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Пределы современных технологий

Старший исследователь IHMC Robotics Роберт Гриффин отметил, что отдельные требования конкурса превышают возможности современной робототехники. В качестве примера он привел робота, который мог бы двигаться со скоростью 28 миль в час, нести груз массой 50 фунтов и работать 24 часа подряд.

Команда IHMC сосредоточилась на базовых функциях своего робота Alex: самостоятельном передвижении и реагировании на команды. Другие участники представили отдельные технологии: Hydroplane и ACES Group — батареи, Velocity Explorations — программное обеспечение для интерпретации радиообмена, движений и задач людей, а Ras Labs — чувствительные тактильные сенсоры на кончиках пальцев для работы с хрупкими предметами.

В Армии США заявили, что конкурс показал как прогресс коммерческой робототехники, так и технические проблемы, которые еще предстоит решить. Полученные результаты планируют использовать для направления исследований на технологии, которые могут быть наиболее полезными для военных.

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