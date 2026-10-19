Мунира ожидают в Иране для переговоров — Anadolu Agency
Командующий армией Пакистана Асим Мунир, как ожидается, во вторник посетит Тегеран в Иране для переговоров о посреднических усилиях Исламабада между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом агентство Anadolu сообщило со ссылкой на иранские СМИ.
Встречи в Тегеране
По информации полуофициального иранского агентства Tasnim, Мунир должен встретиться с иранскими официальными лицами. В ходе встреч должны обсудить дипломатические шаги по урегулированию конфликта между Тегераном и Вашингтоном, а также более широкую региональную ситуацию.
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Пакистан играл центральную посредническую роль в контактах США и Ирана во время конфликта, поддерживая связь с обеими сторонами.
Переговоры приостановились
В июне США и Иран подписали Исламабадский меморандум о взаимопонимании, который установил рамки переговоров по окончательному соглашению. В то же время дальнейшие переговоры остановились из-за разногласий относительно гарантий безопасности и свободы судоходства через Ормузский пролив. Этот водный путь имеет стратегическое значение для мировых поставок энергоносителей и международной торговли.