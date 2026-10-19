Munir ma przybyć do Iranu na rozmowy — Anadolu Agency

Dowódca armii Pakistanu Asim Munir ma we wtorek odwiedzić Teheran w Iranie, aby przeprowadzić rozmowy na temat wysiłków mediacyjnych Islamabadu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Poinformowała o tym agencja Anadolu, powołując się na irańskie media.

Spotkania w Teheranie

Według półoficjalnej irańskiej agencji Tasnim Munir ma spotkać się z irańskimi urzędnikami. Podczas spotkań mają zostać omówione kroki dyplomatyczne na rzecz rozwiązania konfliktu między Teheranem a Waszyngtonem, a także szersza sytuacja regionalna.

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Pakistan odgrywał centralną rolę mediacyjną w kontaktach USA i Iranu podczas konfliktu, utrzymując łączność z obiema stronami.

Rozmowy utknęły w martwym punkcie

W czerwcu USA i Iran podpisały memorandum o porozumieniu z Islamabadu, które ustanowiło ramy negocjacji dotyczących ostatecznego porozumienia. Jednocześnie dalsze rozmowy zatrzymały się z powodu rozbieżności dotyczących gwarancji bezpieczeństwa i swobody żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Ten szlak wodny ma strategiczne znaczenie dla światowych dostaw energii i handlu międzynarodowego.

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